Запорожская АЭС под угрозой блэкаута из-за вражеской атаки — Finance.ua

Запорожская АЭС под угрозой блэкаута из-за вражеской атаки
В результате вражеских обстрелов Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
По информации ведомства, станция получает электроснабжение только по одной линии электропередачи.
«Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности», — подчеркнули в Минэнерго.
В министерстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.
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