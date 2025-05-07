Запорожская АЭС под угрозой блэкаута из-за вражеской атаки — Finance.ua

Запорожская АЭС под угрозой блэкаута из-за вражеской атаки Сегодня 16:54 — Энергетика

В результате вражеских обстрелов Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

По информации ведомства, станция получает электроснабжение только по одной линии электропередачи.

«Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности», — подчеркнули в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Економічна Правда По материалам:

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