В «Укрэнерго» предупредили украинцев о сложном периоде — Finance.ua

В «Укрэнерго» предупредили украинцев о сложном периоде Сегодня 11:14 — Энергетика

В «Укрэнерго» предупредили украинцев о сложном периоде

В энергосистеме возникают проблемы, когда снижается температура. Украинской генерации сложно покрывать потребность существующим составом.

Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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«Что касается нашей генерации, то, как видим, время от времени, когда температура падает, то украинскому генерации трудно имеющимся составом покрывать генерацию», — рассказал Кудрицкий.

В «Укрэнерго» считают, что ситуацию исправит выведение из ремонта всех энергоблоков в течение декабря. Кроме того, в компании призвали принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы.

По словам Кудрицкого, ближе к Новому году часто потребление электроэнергии падает.

«Обычно в первые дни января потребление не очень высокое… Поэтому в принципе у нас впереди еще потенциально может быть одна-две напряженные недели, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление в системе будет спадать», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

7 декабря в энергосистеме образовался дефицит. Чтобы поддержать баланс, Украина с 11:00 до 19:00 привлекала аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии.

УНІАН По материалам:

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