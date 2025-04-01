В Раде отрицают «подготовку к выборам» — Finance.ua

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В Раде отрицают «подготовку к выборам»

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В Раде отрицают «подготовку к выборам»
В Раде отрицают «подготовку к выборам»
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отрицает, что в Офисе президента состоялась встреча по подготовке к проведению выборов, о которой накануне написало издание Economist.
Об этом он сказал в комментарии Общественному.
Чиновник рассказал, что он не участвовал в таком совещании и утверждает, что такого совещания «не было вообще».
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«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе наша позиция не изменилась после того», — говорит Арахамия.
В то же время в ЦИК заявляют, что подготовка к выборам после окончания войны потребует принятия закона об особенностях проведения послевоенных выборов, сказал нам в комментарии заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик.
Согласно действующему законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские — через 90. Однако этого периода будет недостаточно для подготовки к выборам, считают в ЦИК.
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Накануне издание Economist сообщило, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Зеленский якобы созвал совещание по этому поводу.
Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии Общественному сказала, что совещания при участии фракции относительно выборов не было. Источник в парламенте, приближенный к Зеленскому, по поводу проведения совещания ответил: «Мне об этом неизвестно».
По материалам:
suspilne.media
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