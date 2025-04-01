В Раде отрицают «подготовку к выборам» — Finance.ua

В Раде отрицают «подготовку к выборам» Сегодня 11:29

В Раде отрицают «подготовку к выборам»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отрицает, что в Офисе президента состоялась встреча по подготовке к проведению выборов, о которой накануне написало издание Economist.

Об этом он сказал в комментарии Общественному.

Чиновник рассказал, что он не участвовал в таком совещании и утверждает, что такого совещания «не было вообще».

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«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе наша позиция не изменилась после того», — говорит Арахамия.

В то же время в ЦИК заявляют , что подготовка к выборам после окончания войны потребует принятия закона об особенностях проведения послевоенных выборов, сказал нам в комментарии заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик.

Согласно действующему законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские — через 90. Однако этого периода будет недостаточно для подготовки к выборам, считают в ЦИК.

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Накануне издание Economist сообщило , что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Зеленский якобы созвал совещание по этому поводу.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии Общественному сказала, что совещания при участии фракции относительно выборов не было. Источник в парламенте, приближенный к Зеленскому, по поводу проведения совещания ответил: «Мне об этом неизвестно».

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