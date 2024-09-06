В процессе использования средств, выделенных на мероприятия после разрушения Каховской ГЭС, обнаружены недостатки — Finance.ua

В процессе использования средств, выделенных на мероприятия после разрушения Каховской ГЭС, обнаружены недостатки Сегодня 09:32 — Казна и Политика

В процессе использования средств, выделенных на мероприятия после разрушения Каховской ГЭС, обнаружены недостатки

Счетная палата выявила недостатки в процессе использования средств, выделенных на мероприятия после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности на тему «Разрушение Каховской гидроэлектростанции: масштабы и последствия катастрофы».

Инфографика: Счетная палата

Правительство в 2023 году выделило 8,5 млрд грн из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на финансирование экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов (общая проектно-сметная стоимость строительства — 13,4 млрд грн). Из выделенной суммы в 2023 году было использовано 8,3 млрд грн.

При этом 219,8 млн грн не использовали и вернули в государственный бюджет.

Дополнительно из резервного фонда государственного бюджета правительство выделило 2,2 млрд грн на финансирование потребностей по транспортировке питьевой воды для населения, аварийно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения и материальную помощь пострадавшим гражданам. Из открытых ассигнований в указанный период было использовано лишь 679,2 млн грн, а 1,1 млрд грн возвращено в государственный бюджет как неиспользованные.

При этом аудиторы установили, что неиспользование распорядителями значительного объема бюджетных средств и, как следствие, невыполнение в полном объеме запланированных безотлагательных мер обусловлено объективными причинами, в том числе сложной ситуацией безопасности в указанных областях.

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Реализация экспериментального проекта позволила на август 2024 года обеспечить водоснабжение по всем трем магистральным водопроводам населению Днепропетровской области. Однако в Херсонской области активные боевые действия помешали реализовать меры по обеспечению населения водой, что заставило вернуть значительную часть выделенных средств в бюджет.

Учитывая обстоятельства для жителей затопленных районов Николаевской и Херсонской областей государственная поддержка в форме денежной помощи оказалась решающей. Среди получателей указанной помощи — пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи и внутренне перемещенные лица. В 2023 году материальную денежную помощь (по 5 тыс. грн) получили 23 тыс. граждан. Еще около тысячи граждан получили единовременную помощь за потерянный урожай общей суммой 26,9 млн гривен.

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В то же время из-за обстрелов российскими войсками Херсона аварийно-восстановительные работы для обеспечения отопительного осенне-зимнего периода 2023−2024 годов на четырех объектах теплоснабжения не проведены. Их планировали провести в 2024 году.

Аудиторы также обратили внимание на ряд обстоятельств, создавших риски неэкономного и нерезультативного использования бюджетных средств. Так, принятые в срочном порядке решения о выделении и использовании средств не всегда были достаточно обоснованными и в редких случаях не учитывали требований действующих нормативно-правовых актов.

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Финансирование строительства магистральных водопроводов только в марте 2024 года было увеличено до необходимого объема определенной проектно-сметной стоимости (13,4 млрд грн).

В то же время Службой восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области контроль качества подготовки этой проектно-сметной документации водопроводов фактически не осуществлялся. Делегирование части этих полномочий инженерам-консультантам не предотвратило недостатки и нарушения в решениях и расчетах и ​​включение в нее завышенных цен на материальные ресурсы. Несмотря на это, в марте 2024 года проектно-сметная документация с 13,4 млрд грн увеличена на 41% и утверждена Агентством восстановления.

Также неприменение конкурентного отбора участников привело к непрозрачным процедурам закупки и ограничению круга претендентов, что существенно снизило уровень экономности использования бюджетных средств.

Инфографика: Счетная палата

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