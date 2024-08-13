Подрыв Каховской ГЭС: строительство магистрального водопровода «Ингулец — Южное водохранилище» завершено
Завершено строительство магистрального водопровода «Ингулец — Южное водохранилище».
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Все 4 нити магистрального водопровода теперь работают на полную мощность. Водопровод возвели с нуля за рекордные 11 месяцев. Работы велись круглосуточно. В три смены на строительстве работали более 1000 человек и около 500 единиц техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС более полутора миллионов человек остались без водоснабжения — пострадали пятнадцать территориальных общин Криворожья. Мощности нового водопровода достаточно для бесперебойной подачи воды жителям Криворожского района.
«4 нитки трубы диаметром 1200 и 1000 мм качают 400 тысяч кубических метров воды в сутки в Южное водохранилище. Далее коммунальное предприятие „Кривбассводоканал“ проводит очистку и поставляет воду потребителям. На каждом из участков водопровода работали инженеры-консультанты и представители независимого технадзора», — указывается в сообщении.
Строительство магистрального водопровода «Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Томаковка» — это самый масштабный проект Агентства восстановления. Его длина — 145 км, общая протяженность трубопроводов — 300 км в одну нитку.
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