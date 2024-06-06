Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС — Укргидроэнерго Сегодня 09:45 — Энергетика

Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС — Укргидроэнерго, Фото: rbc.ua

Укргидроэнерго разработало проект временного гидроузла на месте уничтоженной рф Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

«После подрыва было решение Ставки и правительства, что нужно будет как можно быстрее принять проектные решения по восстановлению не станции, а хотя бы временного ограждения и соединения правого и левого берега и остановить срабатывание водохранилища. Такие проекты есть. Они уже готовы к реализации временных гидросооружений с верхнего и нижнего уровня водохранилища для того, чтобы можно было осушить место, где была взорвана станция, провести экспертизу, демонтировать, а потом уже начать строительство», — рассказал Сирота.

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По его словам, на все эти мероприятия было выделено два года, а затем 5,5−6 лет для того, чтобы отстроить новую станцию.

«Поэтому первый этап выполнен, и мы ждем деоккупации, как только состоится деоккупация, мы будем готовы приступить к этим работам», — отметил Сирота.

Справка Finance.ua:

после разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч населения;

почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

УНН По материалам:

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