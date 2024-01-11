Пострадавшим от подрыва оккупантами Каховской ГЭС выплатили более 200 млн грн — Finance.ua

Пострадавшим от подрыва оккупантами Каховской ГЭС выплатили более 200 млн грн Сегодня 09:12

Пострадавшим от подрыва оккупантами Каховской ГЭС выплатили более 200 млн грн, Getty Images

В 2023 году пострадавшим от подтопления из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС выплачено более 200 млн грн финансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В 2023 году пострадавшим от подтопления из-за подрыва врагом Каховской ГЭС выплачено более 200 млн грн финансовой помощи», — говорится в сообщении Минреинтеграции.

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Как отмечается, финансовую поддержку от государства в 2023 году в размере 5 тыс. грн. на человека получили более 23 тыс. жителей Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более 115 млн грн.

«Кроме того, от международных организаций пострадавшим жителям этих областей было выплачено пособие на общую сумму более 88 млн грн. В частности, почти 13,4 тыс. жителей Николаевщины и Херсонщины получили по 6,6 тыс. грн», — говорится в сообщении.

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