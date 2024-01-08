Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии — Finance.ua
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Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии

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Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии
Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии
Ущерб окружающей среде от агрессии россии составляет больше, чем ВВП Латвии. В общей сложности, российские оккупанты нанесли 59,7 млрд долларов ущерба украинской экологии.
Об этом сообщили в Министерстве леса.
В ведомстве рассказали, что россияне нанесли 59,7 млрд долларов ущерба окружающей среде Украины. В то же время отмечается, что это больше, чем ВВП Латвии, ведь в 2022 году эта сумма составляла 41,2 млрд долларов.
Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии
Отмечается, что больше всего пострадала Донецкая область — там ущерб оценивается в 18,6 млрд долларов на данный момент.
«Природа страдает даже в областях, которые находятся вдали от зоны боевых действий — вследствие ракетных/дроновых атак, разрушений и пожаров, которые из-за них возникают», — говорится в сообщении.
По материалам:
Novyny.live
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