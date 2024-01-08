Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии — Finance.ua

Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии Сегодня 18:34

Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф составляет больше, чем ВВП Латвии

Ущерб окружающей среде от агрессии россии составляет больше, чем ВВП Латвии. В общей сложности, российские оккупанты нанесли 59,7 млрд долларов ущерба украинской экологии.

Об этом сообщили в Министерстве леса.

В ведомстве рассказали, что россияне нанесли 59,7 млрд долларов ущерба окружающей среде Украины. В то же время отмечается, что это больше, чем ВВП Латвии, ведь в 2022 году эта сумма составляла 41,2 млрд долларов.

Отмечается, что больше всего пострадала Донецкая область — там ущерб оценивается в 18,6 млрд долларов на данный момент.

«Природа страдает даже в областях, которые находятся вдали от зоны боевых действий — вследствие ракетных/дроновых атак, разрушений и пожаров, которые из-за них возникают», — говорится в сообщении.

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