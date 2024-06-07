«Укргидроэнерго» начало процедуру инвестиционного арбитража с рф за Каховскую ГЭС — Finance.ua

«Укргидроэнерго» начало процедуру инвестиционного арбитража с рф за Каховскую ГЭС Сегодня 10:45 — Казна и Политика

«Укргидроэнерго» начало процедуру инвестиционного арбитража с рф за Каховскую ГЭС

«Укргидроэнерго» начало процедуру инвестиционного арбитража с россией для возмещения ущерба, нанесенного уничтожением Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго».

«Письмо с официальным сообщением о разрешении спора было получено лидером рф, правительством и другими уполномоченными органами россии. Действия компании направлены на возмещение ущерба, нанесенного уничтожением Каховской гидроэлектростанции», — говорится в сообщении.

Компания оценивает, что обращение в международный арбитраж является наиболее перспективным путем компенсации потерь от теракта на Каховский ГЭС.

Основанием для инициации процесса служит Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами Украины и россии от 1998 года, действие которого истекает 27 января 2025 года. Согласно условиям соглашения, перед подачей иска «Укргидроэнерго» выполнило обязательный этап отправки уведомления о разрешении спора, после чего, после наступления шестимесячного срока для добровольного возмещения россией нанесенного компании ущерба, обратится в арбитраж.

«Общество при содействии Секретариата Energy Community и при участии двух юридических компаний осуществляет разработку высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС», — подытожили в прессе.

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Напомним, «Укргидроэнерго» планировала подать иск против россии в арбитражный международный суд по поводу упущенной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Предварительно сумма составляет около 2,5 млрд долларов.

По расчетам «Укргидроэнерго», восстановить Каховскую ГЭС можно будет через 6−7 лет после деоккупации региона. Ранее сообщалось о сроке не менее 5 лет.

Економічна Правда По материалам:

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