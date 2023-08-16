Около 52 млн грн получили пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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Около 52 млн грн получили пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС

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Пострадавшим от подтоплений в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС жителям Херсона и Николаева уже выплатили почти 52 млн грн компенсаций. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Заявления на получение единовременного пособия в размере 5000 грн продолжают принимать. Пострадавшие, чьи дома подверглись подтоплениям и которые в них находились по состоянию на 6 июня 2023 года, могут подать заявление на компенсацию до конца октября.
Для этого необходимо обратиться в ЦПАУ по фактическому месту жительства.
По материалам:
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