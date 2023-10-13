От затопления в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами пострадало 8,6 млн кв. м зданий — исследование Сегодня 09:16

Более 60 тыс. зданий общей площадью 8,6 млн кв. м в разной степени пострадали от затопления в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики (КШЭ) Максим Нефедов.

«Наша команда завершила подсчет затоплений от теракта на Каховской ГЭС. 60,5 тыс. зданий общей площадью 8,59 млн кв. м. Это как 14 Пентагонов или 34 Эмпайр Стейт Билдинг по площади.

К счастью, три четверти из этого были подтоплены примерно до метра, поэтому есть надежда, что их можно относительно легко отремонтировать", — сказал он, ссылаясь на данные совместного исследования KSE Institute, Vox Ukraine и Azenzus-Vision при финансовой поддержке Европейского Союза.

Среди пострадавших 5,8 млн кв. м зданий, включая жилой и нежилой фонд, 1,6 млн кв. м промышленных построек, 902,9 тыс. кв. м инфраструктурных объектов, 133,9 тыс. кв. м учебных заведений, 45,3 тыс. кв. м — медучреждений.

По словам Нефедова, в исследовании использовали спутниковые изображения MAXAR и Sentinel-2, а также геоданные из разных источников и высотные данные из NASA Digital Elevation Model. Это позволило оценить типы пострадавших зданий, их площадь и уровень затопления.

Справка Finance.ua:

В 02:50 6 июня российские войска совершили внутренний подрыв конструкций на оккупированной Каховской ГЭС, что привело к подтоплению ряда населенных пунктов Херсонской области. По состоянию на 11.00 были разрушены 16 затворов станции, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпусом;



украинские власти планируют отстроить разрушенную россиянами Каховскую дамбу после освобождения территорий. Но на это нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7 — и минимум $1 млрд.

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