В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины — Finance.ua

В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины Сегодня 20:03 — Казна и Политика

В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины

Согласно оценке Всемирного банка, около 30 млрд долларов необходимо на полное разминирование территории Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.

«Правительство акцентирует усилия на гуманитарном разминировании и в текущем году планируется провести техническое обследование территорий общей площадью 31 тысяча квадратных километров», — заявил Шмыгаль.

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По его словам, сейчас приоритет для разминирования сельскохозяйственных земель.

«Понимаем, насколько это важно в контексте новой посевной. Есть уже более 80 сертифицированных операторов противоминной деятельности и более 200 машин разминирования», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул важность финансовой и технической поддержки международных партнеров в сфере разминирования. Он отметил, что благодаря этой помощи процесс очистки территорий от мин значительно ускорится и позволит разминировать территорию нашего государства за годы, а не десятилетия.

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Напомним, Центр гуманитарного разминирования будет делить обширные участки земель сельхозназначения на части по 200 га, чтобы привлечь больше операторов и ускорить возвращение земель к использованию.

В Украине официально вводится новая категория операторов — внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов, которые будут выполнять задачи по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.

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