В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины — Finance.ua

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В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины

Казна и Политика
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В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины
В правительстве назвали сумму, которая понадобится на полное разминирование территории Украины
Согласно оценке Всемирного банка, около 30 млрд долларов необходимо на полное разминирование территории Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.
«Правительство акцентирует усилия на гуманитарном разминировании и в текущем году планируется провести техническое обследование территорий общей площадью 31 тысяча квадратных километров», — заявил Шмыгаль.
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По его словам, сейчас приоритет для разминирования сельскохозяйственных земель.
«Понимаем, насколько это важно в контексте новой посевной. Есть уже более 80 сертифицированных операторов противоминной деятельности и более 200 машин разминирования», — отметил премьер-министр.
Шмыгаль подчеркнул важность финансовой и технической поддержки международных партнеров в сфере разминирования. Он отметил, что благодаря этой помощи процесс очистки территорий от мин значительно ускорится и позволит разминировать территорию нашего государства за годы, а не десятилетия.
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Напомним, Центр гуманитарного разминирования будет делить обширные участки земель сельхозназначения на части по 200 га, чтобы привлечь больше операторов и ускорить возвращение земель к использованию.
В Украине официально вводится новая категория операторов — внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов, которые будут выполнять задачи по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.
По материалам:
Finance.ua
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