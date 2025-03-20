В Україні зміниться підхід до розмінування сільгоспземель — Finance.ua

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В Україні зміниться підхід до розмінування сільгоспземель

Казна та Політика
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В Україні зміниться підхід до розмінування сільгоспземель
В Україні зміниться підхід до розмінування сільгоспземель
Центр гуманітарного розмінування буде ділити великі ділянки земель сільгосппризначення на частини по 200 га, щоб залучити більше операторів і пришвидшити повернення земель до використання.
Про це повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики з посиланням на інформацію Мінекономіки.
Зазначається, що за пів року роботи державної програми компенсації вартості розмінування аграрних земель визначено, що великі ділянки на торгах — це неоптимальне рішення. На такий аукціон може прийти лише обмежена кількість операторів, які повинні мати спроможність виконати подібну роботу. Крім того, кошти будуть перераховані лише після очищення ділянки, яке, залежно від площі, може тривати пів року і більше. Весь цей час оператор змушений оплачувати вартість робіт із власної кишені.
«Тому, якщо фермер подасть заявку на очищення, наприклад, 1 тис. га, Центр гуманітарного розмінування оголосить у системі Prozorro п’ять закупівель по 200 га», — пояснили у ВРУ.
Таким чином Центр гуманітарного розмінування спростив участь в аукціонах для операторів, які поки не мають належного досвіду. Вони можуть змагатися за право розміновувати ділянки до 50 га.
Водночас, за інформацією Центру протимінної діяльності, вже зараз ведеться інспекція на 14 ділянках, які розміновували оператори. Якщо оцінка буде позитивною, то впродовж найближчих кількох місяців до експлуатації повернуть понад 3,5 тис. га територій.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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