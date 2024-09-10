Украине нужно 10 тысяч саперов, чтобы разминировать территории за 5 лет — Finance.ua

Украине нужно 10 тысяч саперов, чтобы разминировать территории за 5 лет Сегодня 20:45 — Казна и Политика

Украине нужно 10 тысяч саперов, чтобы разминировать территории за 5 лет

По расчетам украинского правительства и экспертов, Украине нужно около 10 тысяч саперов, чтобы разминировать за 5 лет загрязненные российскими минами земли.

Об этом сообщил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, сейчас в Украине есть 53 оператора противоминной деятельности и около трех тысяч саперов.

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Шмыгаль добавил, что в Украине также есть машины для разминирования, но их нужно не менее 200, чтобы ускорить темпы разминирования и сохранить жизни саперов.

«До начала полномасштабного вторжения в Украине не было ни одной машины для разминирования. Сейчас их уже под сотню, планируем, что их будет две сотни. Началось производство в Украине, производят партнеры», — отметил глава правительства.

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По словам Дениса Шмыгаля, украинские аграрии используют более 150 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, разминированных в этом году.

«Мы уже сформировали рынок, компенсируем аграриям 100% за услугу разминирования. Благодаря привлечению негосударственных операторов (противоминной деятельности. — Ред.) весь этот процесс состоится в разы быстрее в следующем году», — сказал Шмыгаль.

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