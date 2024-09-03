Госкомпаниям упростили доступ к финансам для работ по разминированию — Finance.ua
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Госкомпаниям упростили доступ к финансам для работ по разминированию

Казна и Политика
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Кабинет Министров разрешил госпредприятиям привлекать средства от благотворительных взносов со счета НБУ для гуманитарного разминирования.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«В частности, технические возможности для разминирования имеет Укроборонпром. Его вовлечение в процесс поможет быстрее очистить Украину от российского минного мусора», — сказал премьер.
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Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, согласно решению Кабмина предусмотрено, что лица, нуждающиеся в гуманитарном разминировании их территорий, смогут обращаться к государственным операторам-деминерам.
Со своей стороны, госпредприятия смогут подавать список заинтересованных лиц с указанием данных о территории, нуждающейся в гуманитарном разминировании, в Комиссию Минэкономики для получения финансирования мероприятий по гуманитарному разминированию.
По материалам:
Finance.ua
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