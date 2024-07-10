Фермеры могут подать заявления на компенсацию за разминирование агроземель — Finance.ua

Фермеры могут подать заявления на компенсацию за разминирование агроземель
В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает Министерство экономики.
На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.
«Государство берет на себя оплату 80% стоимости очистки земель», — напомнила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Кто может принять участие в программе
Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на арендуемые участки.
Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или возможная загрязненность взрывоопасными предметами.
- Сами фермерские хозяйства не должны иметь налоговый долг, не быть банкротами, не относиться к гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.
Верификацию, поданную фермерами заявок, осуществляет Центр гуманитарного разминирования. Он же объявляет в системе Прозорро аукционы по предоставлению услуг разминирования, а после определения оператора-победителя и финальной стоимости разминирования перечисляет 80% суммы на специальный счет. Еще 20% на счет вносит фермер.
В настоящее время участие в программе принимают два государственных банка — Приватбанк и Ощадбанк. Со временем к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства.
Оператор противоминной деятельности получит всю зарезервированную сумму после завершения разминирования и подтверждения выполненных работ со стороны Центра.
Подать заявку можно по ссылке.
Фермер также может получить компенсации за уже разминированные земли сельскохозяйственного назначения в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Для этого он должен заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org.
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