Фермеры могут подать заявления на компенсацию за разминирование агроземель — Finance.ua

Фермеры могут подать заявления на компенсацию за разминирование агроземель Сегодня 19:34 — Аграрный рынок

Фермеры могут подать заявления на компенсацию за разминирование агроземель

В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Министерство экономики.

На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.

«Государство берет на себя оплату 80% стоимости очистки земель», — напомнила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Кто может принять участие в программе

Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на арендуемые участки.

Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или возможная загрязненность взрывоопасными предметами.

Сами фермерские хозяйства не должны иметь налоговый долг, не быть банкротами, не относиться к гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.

Верификацию, поданную фермерами заявок, осуществляет Центр гуманитарного разминирования. Он же объявляет в системе Прозорро аукционы по предоставлению услуг разминирования, а после определения оператора-победителя и финальной стоимости разминирования перечисляет 80% суммы на специальный счет. Еще 20% на счет вносит фермер.

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Приватбанк и Ощадбанк. Со временем к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства. В настоящее время участие в программе принимают два государственных банка —. Со временем к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства.

Оператор противоминной деятельности получит всю зарезервированную сумму после завершения разминирования и подтверждения выполненных работ со стороны Центра.

Подать заявку можно по ссылке

Фермер также может получить компенсации за уже разминированные земли сельскохозяйственного назначения в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Для этого он должен заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org

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