Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины — Finance.ua

Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины Вчера 11:19

Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины, Фото: armyinform

Для разминирования территории Украины необходимо не менее $37 млрд.

Об этом рассказал Андрей Саварец, координатор Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и обновления, в интервью NV.

Читайте также Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано — Минобороны

«Когда Всемирный банк производил оценку стоимости разминирования, отмечено было, что Украина нуждается в $37 млрд, а кто-то называет цифру и $50 млрд. Это как раз руководствуясь таким классическим подходом разминирования вручную», — заявил специалист.

Сколько кв. км Украины остаются заминированными

Андрей Саварец заметил, что, по последним данным, 142 тыс. км кв. украинской территории заминировано.

Читайте также В Украине появится реестр заминированных земель

Саварец отметил, что этот показатель снизился по сравнению с предыдущей оценкой в ​​174 тыс. кв. км благодаря нетехническому обследованию, позволившему исключить часть территорий из заминированных. Однако ситуация остается сложной, поскольку боевые действия продолжаются.

Напомним, ущерб Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляет 11,2 миллиарда долларов ежегодно. Это эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Наибольшие потери — из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.