Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины

208
Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины
Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины, Фото: armyinform
Для разминирования территории Украины необходимо не менее $37 млрд.
Об этом рассказал Андрей Саварец, координатор Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и обновления, в интервью NV.
Читайте также
«Когда Всемирный банк производил оценку стоимости разминирования, отмечено было, что Украина нуждается в $37 млрд, а кто-то называет цифру и $50 млрд. Это как раз руководствуясь таким классическим подходом разминирования вручную», — заявил специалист.

Сколько кв. км Украины остаются заминированными

Андрей Саварец заметил, что, по последним данным, 142 тыс. км кв. украинской территории заминировано.
Читайте также
Саварец отметил, что этот показатель снизился по сравнению с предыдущей оценкой в ​​174 тыс. кв. км благодаря нетехническому обследованию, позволившему исключить часть территорий из заминированных. Однако ситуация остается сложной, поскольку боевые действия продолжаются.
Напомним, ущерб Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляет 11,2 миллиарда долларов ежегодно. Это эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Наибольшие потери — из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.