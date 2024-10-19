Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины — Finance.ua

Специалист назвал сумму, необходимую для разминирования Украины
Для разминирования территории Украины необходимо не менее $37 млрд.
Об этом рассказал Андрей Саварец, координатор Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и обновления, в интервью NV.
«Когда Всемирный банк производил оценку стоимости разминирования, отмечено было, что Украина нуждается в $37 млрд, а кто-то называет цифру и $50 млрд. Это как раз руководствуясь таким классическим подходом разминирования вручную», — заявил специалист.
Сколько кв. км Украины остаются заминированными
Андрей Саварец заметил, что, по последним данным, 142 тыс. км кв. украинской территории заминировано.
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Саварец отметил, что этот показатель снизился по сравнению с предыдущей оценкой в 174 тыс. кв. км благодаря нетехническому обследованию, позволившему исключить часть территорий из заминированных. Однако ситуация остается сложной, поскольку боевые действия продолжаются.
Напомним, ущерб Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляет 11,2 миллиарда долларов ежегодно. Это эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Наибольшие потери — из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.
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