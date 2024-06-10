В Украине появится реестр заминированных земель — Finance.ua

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В Украине появится реестр заминированных земель

Аграрный рынок
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В Украине появится реестр заминированных земель
В Украине появится реестр заминированных земель
В Украине введут реестр земель, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже есть карта территорий, на которых обнаружены или вероятно найдены взрывоопасные предметы. Однако это не реестр.
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Как объяснил заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный, запуск реестра позволит автоматизировать и ускорить «целый ряд процессов». Так, фермеры смогут получить выписки о статусе своих земель: загрязнены они или очищены. Местные власти — контролировать состояние сельскохозяйственных земель для принятия решений о налоговых льготах.
Кроме того, по его словам, информация, которая будет содержаться в реестре, будет важна для инвесторов и реализации проектов по восстановлению Украины.
Указывается, что реестр будет наполняться информацией из разных источников.
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«Центр гуманитарного разминирования будет вносить данные в него о результатах нетехнического обследования земель или операторах противоминной деятельности. Госорганы, подразделения которых разминируют территории — информацию об обследовании и очищении земель. А местные власти — сведения об обследовании участков, из-за загрязнения которых владельцам предоставили местные налоговые льготы», — говорится в сообщении ведомства.
В реестр также можно будет вносить информацию о результатах обследования с помощью спутниковых снимков. Обследованная территория, на которой не обнаружены или обезврежены взрывоопасные предметы, будет исключаться из базы.
Реестр начнет работу после ввода его в эксплуатацию ГСЧС.
По материалам:
Слово і Діло
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