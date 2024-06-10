В Украине появится реестр заминированных земель — Finance.ua

В Украине появится реестр заминированных земель
В Украине введут реестр земель, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже есть карта территорий, на которых обнаружены или вероятно найдены взрывоопасные предметы. Однако это не реестр.
Как объяснил заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный, запуск реестра позволит автоматизировать и ускорить «целый ряд процессов». Так, фермеры смогут получить выписки о статусе своих земель: загрязнены они или очищены. Местные власти — контролировать состояние сельскохозяйственных земель для принятия решений о налоговых льготах.
Кроме того, по его словам, информация, которая будет содержаться в реестре, будет важна для инвесторов и реализации проектов по восстановлению Украины.
Указывается, что реестр будет наполняться информацией из разных источников.
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«Центр гуманитарного разминирования будет вносить данные в него о результатах нетехнического обследования земель или операторах противоминной деятельности. Госорганы, подразделения которых разминируют территории — информацию об обследовании и очищении земель. А местные власти — сведения об обследовании участков, из-за загрязнения которых владельцам предоставили местные налоговые льготы», — говорится в сообщении ведомства.
В реестр также можно будет вносить информацию о результатах обследования с помощью спутниковых снимков. Обследованная территория, на которой не обнаружены или обезврежены взрывоопасные предметы, будет исключаться из базы.
Реестр начнет работу после ввода его в эксплуатацию ГСЧС.
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