Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано — Минобороны Сегодня 20:13 — Казна и Политика

Государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км 2 украинской территории с начала российской агрессии. Площадь загрязненных территорий уменьшилась со 156 тыс. км до 142 тыс. км.

С начала широкомасштабной вооруженной российской агрессии государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км украинской территории. Течение работ по разминированию обсудили на заседании Национального органа по противоминной деятельности под председательством первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что всего с начала года проведено нетехническое обследование в 59 территориальных общинах, 235 км 2 идентифицированы как предположительно загрязненные.

В настоящее время гуманитарное разминирование осуществляется на 282 участках общей площадью 17,5 км 2 , из них 88 участков общей площадью 7,23 км 2 уже передано территориальным общинам.

Кроме того, согласно Плану выполнения мероприятий по очистке взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения, было обследовано и разминировано 2059 км 2 . Эту территорию удалось вернуть к продуктивному использованию.

По результатам первичного нетехнического обследования территорий, подвергшихся воздействию от взрывоопасных предметов, их площадь уменьшилась со 156 тыс. км 2 до 142 тыс. км 2 , сообщил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Членами Национального органа по вопросам противоминной деятельности принято решение о формировании консолидированной позиции Украины для участия в 5-й обзорной конференции Конвенции «О запрете применения, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении».

УНН По материалам:

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