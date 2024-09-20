Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано — Минобороны
Государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км 2 украинской территории с начала российской агрессии. Площадь загрязненных территорий уменьшилась со 156 тыс. км до 142 тыс. км.
С начала широкомасштабной вооруженной российской агрессии государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км украинской территории. Течение работ по разминированию обсудили на заседании Национального органа по противоминной деятельности под председательством первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что всего с начала года проведено нетехническое обследование в 59 территориальных общинах, 235 км2 идентифицированы как предположительно загрязненные.
В настоящее время гуманитарное разминирование осуществляется на 282 участках общей площадью 17,5 км2, из них 88 участков общей площадью 7,23 км2 уже передано территориальным общинам.
Кроме того, согласно Плану выполнения мероприятий по очистке взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения, было обследовано и разминировано 2059 км2. Эту территорию удалось вернуть к продуктивному использованию.
По результатам первичного нетехнического обследования территорий, подвергшихся воздействию от взрывоопасных предметов, их площадь уменьшилась со 156 тыс. км2 до 142 тыс. км2, сообщил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Членами Национального органа по вопросам противоминной деятельности принято решение о формировании консолидированной позиции Украины для участия в 5-й обзорной конференции Конвенции «О запрете применения, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении».
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