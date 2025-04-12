В Польше втрое возросло количество заявлений об убежище от украинских мужчин призывного возраста — Finance.ua

В Польше втрое возросло количество заявлений об убежище от украинских мужчин призывного возраста Сегодня 21:10 — Мир

В Польше втрое возросло количество заявлений об убежище от украинских мужчин призывного возраста

В Польше резко возросло количество заявлений о предоставлении международной защиты от украинских мужчин призывного возраста. В 2024 году таких обращений было более 7 тысяч, что почти в три раза превышает показатели предыдущих лет.

Об этом пишет издание inpoland.

Причины увеличения заявок от украинцев

По словам польских чиновников, основной причиной такой активности является стремление избежать мобилизации в Украине.

Читайте также Пенсионер-рекордсмен: кто в Польше получает самую высокую пенсию

Мужчины пытаются легализовать свое пребывание в Польше, подавая заявления на получение статуса беженца или дополнительной защиты.

В 2022 году таких обращений было всего 580, в 2023 — 620, тогда как в 2024 году — уже 3,9 тысяч. И только за первые три месяца 2025 года поступило еще 1,9 тысяч заявлений.

Если тенденция сохранится, то до конца 2025 года Польша может зарегистрировать более 8000 таких просьб.

Однако польские чиновники отмечают: страх перед мобилизацией и участием в боевых действиях не является основанием для предоставления международной защиты. Это означает, что значительная часть заявлений может быть отклонена.

Читайте также Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман

В начале 2025 года в Польше находились около 993 тысяч украинцев со статусом временной защиты — в основном это женщины и дети.

Однако среди них также около 114 тысяч взрослых мужчин. Кроме того, еще 462 тысячи граждан Украины имеют действительные временные виды на жительство, преимущественно связанные с трудоустройством.

Пока что польское государство не применяет массового принудительного возвращения украинских граждан, если они не представляют угрозы общественному порядку. Однако рост количества заявлений от призывников вызывает все больше вопросов как среди польских, так и украинских чиновников.

Справка Finance.ua:

согласно последнему исследованию Польского барометра рынка труда, на 15% уменьшилось количество предпринимателей, которые дают работу украинцам. В то же время стремительно растет количество работников из беларуси и стран Азии;

что касается заработков граждан Украины, то большинство из них зарабатывает чуть больше минимальной заработной платы (30,50 злотых брутто);

с 1 июня 2025 года вступят в силу важные изменения в программу 800 Плюс, которые коснутся прежде всего граждан Украины. Пособие будет назначаться только на детей, которые посещают польские школы.

inpoland По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.