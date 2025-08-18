В Польше нашли убежище четверть украинских беженцев — Finance.ua

В Польше нашли убежище четверть украинских беженцев Сегодня 08:03 — Личные финансы

В Польше нашли убежище четверть украинских беженцев

За июнь 2025 года количество украинцев под временной защитой в Польше выросло на 5,6 тыс. человек — до 992,5 тыс., что стало самым большим месячным приростом среди всех стран ЕС (+0,6%).

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal

По данным центра, темпы роста замедлились по сравнению с июнем 2024 года, когда украинское сообщество в Польше увеличилось на 12,5 тыс. человек. Несмотря на это, страна остается второй в ЕС по количеству украинцев под временной защитой после Германии (около 1,2 млн человек) и является домом для 23% всех украинцев с этим статусом в Европе.

В целом, по данным Евростата, по состоянию на 30 июня в ЕС под временной защитой находилось более 4,3 млн граждан Украины.

За год количество украинцев на тысячу поляков увеличилось с 26 до 27.

Аналитики центра также обращают внимание, что рост количества украинцев, находящихся под временной защитой в странах ЕС, сопровождается изменениями в демографическом составе.

Так, доля женщин в структуре беженцев снизилась с 45,6% до 44,7%, а мужчин, напротив, выросла с 22,0% до 24,1%.

«Рост доли мужчин в странах ЕС может быть связан с тем, что после первых лет войны украинские мужчины, имевшие право на выезд (многодетные родители, люди с инвалидностью, пожилые мужчины) чаще присоединяются к своим семьям в ЕС», — отмечает Юрий Григоренко, директор аналитического центра Gremi Personal.

Кроме того, если первые волны выезда были преимущественно вынужденными и носили защитный характер (женщины с детьми бежали от опасности), то теперь больше украинцев выезжают по экономическим причинам — поиск работы или более стабильные условия жизни.

«Однако фактор обстрелов мирных городов россией тоже нельзя исключать — увеличение интенсивности обстрелов снова заставляет украинцев выезжать за пределы Украины», — добавил Григоренко.

Он также обратил внимание, что в структуре временных беженцев сохраняется высокая доля детей (более 31%), что в долгосрочной перспективе может создавать риски невозвращения части семей в Украину после войны.

«Длительное присутствие значительного количества женщин и детей за границей создает риски депопуляции и „потери поколения“. Постепенное увеличение доли мужчин может свидетельствовать о закреплении семей в ЕС и потенциальном снижении шансов на их возвращение в Украину после войны», — резюмирует аналитик.

Напомним, в Польше Совет министров принял проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и некоторых других законах, представленный МВД. Иностранцы могут подавать заявления на получение разрешений на временное и постоянное жительство, а также разрешений на долгосрочное жительство в ЕС в электронном виде. Это должно ограничить злоупотребления нечестных посредников.

