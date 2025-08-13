В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия) — Finance.ua
В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия)

В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия)
В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия)
Механизм временной защиты, запущенный Имплементационным решением Совета ЕС в марте 2022 года, был продлен до 4 марта 2027 года.
Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев, пишет inpoland.
Таким образом, срок действия выданных справок (Zaświadczenie) о временной защите также продлен до этой даты.
Как сообщили в Управлении по делам иностранцев, механизм временной защиты, запущенный Имплементационным решением Совета ЕС в марте 2022 года, был продлен до 4 марта 2027 года. Таким образом, срок действия выданных справок (Zaświadczenie) о временной защите также продлен до этой даты.

Нужно ли брать новые справки

В Управлении пояснили, что лицам, получившим от Управления по делам иностранцев справку о временной защите, действительную до 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года, 4 марта 2024 года, 4 марта 2025 года или 4 марта 2026 года, не нужно подавать заявление на получение новых документов.
Эти справки будут оставаться действительными до 4 марта 2027 года.

Новые справки не требуются: срок действия документов продлится автоматически в случае продления действия положений.
Иностранцы, на которых не распространяется действие спецзакона, но относящихся к категории перемещенных лиц, перечисленных в Исполнительном решении Совета ЕС об установлении массового наплыва перемещенных лиц из Украины, могут воспользоваться временной защитой в Польше.
В таких случаях временная защита также должна быть подтверждена справкой, выданной Управлением по делам иностранцев.
Справка Finance.ua:

  • С начала полномасштабной войны в Украине в Польше зарегистрировались 610 украинских IT-компаний. До 2022 года в Польше ежегодно создавали в среднем 76 украинских IT-компаний. Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Опендатабот.
  • Всего на начало июля 2025 года в Польше было зарегистрировано 29044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Более 13 тысяч этих компаний было создано уже после начала полномасштабной войны. За последние 3,5 года в Польше открыли более 208 тысяч компаний, и 6% из них — украинские.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
