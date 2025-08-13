В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия) — Finance.ua

В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия) Сегодня 16:12 — Личные финансы

В Польше продлен срок действия справок о временной защите (дата и условия)

Механизм временной защиты, запущенный Имплементационным решением Совета ЕС в марте 2022 года, был продлен до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев, пишет inpoland.

Таким образом, срок действия выданных справок (Zaświadczenie) о временной защите также продлен до этой даты.

Нужно ли брать новые справки

В Управлении пояснили, что лицам, получившим от Управления по делам иностранцев справку о временной защите, действительную до 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года, 4 марта 2024 года, 4 марта 2025 года или 4 марта 2026 года, не нужно подавать заявление на получение новых документов.

Эти справки будут оставаться действительными до 4 марта 2027 года.

Новые справки не требуются: срок действия документов продлится автоматически в случае продления действия положений.

Иностранцы, на которых не распространяется действие спецзакона, но относящихся к категории перемещенных лиц, перечисленных в Исполнительном решении Совета ЕС об установлении массового наплыва перемещенных лиц из Украины, могут воспользоваться временной защитой в Польше.

В таких случаях временная защита также должна быть подтверждена справкой, выданной Управлением по делам иностранцев.

