Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок — Finance.ua

Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок

Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок

В Украине ужесточается контроль за оплатой газоснабжения: теперь даже незначительная задолженность может стать основанием для полного отключения, пишет fbc.biz.ua.

Поставщики газа предупреждают, что новые правила позволяют прекращать подачу топлива уже после 10 дней просрочки — независимо от суммы долга.

Кто в зоне риска

Особенно рискуют те, кто игнорирует отдельную платежку за распределение газа, которую часто воспринимают как «второстепенную». Однако именно она стало причиной большинства отключений в регионах. Например, в Тернополе уже зафиксированы случаи, когда домохозяйства оставались без газа из-за долга в несколько сотен гривен.

Возобновление поставок — процедура не из дешевых: потребитель должен оплатить не только долг, но и затраты на техническое отключение и повторное подключение. В некоторых случаях это может превышать сумму задолженности.

Юристы предупреждают: обжаловать такие действия в суде сложно, ведь законодательство четко регламентирует право поставщика на прекращение услуг. К тому же наличие долга может привести к потере субсидии или отказу в ее назначении.

Напомним, поставщики советуют оформлять реструктуризацию долга, но предупреждают — это не освобождает от обязанности оплачивать текущие счета. Иначе — повторное отключение.

Напомним, незаконное вмешательство в газораспределительную систему, в частности самовольная врезка в газопровод, представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности людей, а также для целостности инфраструктуры. Проводить любые работы с газовыми сетями могут только квалифицированные исполнители, имеющие соответствующее разрешение — ваш оператор ГРМ.

Несанкционированная врезка в газопровод — одна из наиболее опасных афер в сфере ЖКХ.

После выявления факта нарушения квартире доначислят неучтенные кубы за период от 6 месяцев до 2 лет. Но если хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то период будут считать со дня приобретения такого права.

За 2 года таких нарушителей ждет немалый «финансовый сюрприз», часто более 100 тыс грн.

