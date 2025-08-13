Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок — Finance.ua
Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок

Личные финансы
13
Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок
В Украине ужесточается контроль за оплатой газоснабжения: теперь даже незначительная задолженность может стать основанием для полного отключения, пишет fbc.biz.ua.
Поставщики газа предупреждают, что новые правила позволяют прекращать подачу топлива уже после 10 дней просрочки — независимо от суммы долга.
Кто в зоне риска
Особенно рискуют те, кто игнорирует отдельную платежку за распределение газа, которую часто воспринимают как «второстепенную». Однако именно она стало причиной большинства отключений в регионах. Например, в Тернополе уже зафиксированы случаи, когда домохозяйства оставались без газа из-за долга в несколько сотен гривен.
Возобновление поставок — процедура не из дешевых: потребитель должен оплатить не только долг, но и затраты на техническое отключение и повторное подключение. В некоторых случаях это может превышать сумму задолженности.
Юристы предупреждают: обжаловать такие действия в суде сложно, ведь законодательство четко регламентирует право поставщика на прекращение услуг. К тому же наличие долга может привести к потере субсидии или отказу в ее назначении.
Напомним, поставщики советуют оформлять реструктуризацию долга, но предупреждают — это не освобождает от обязанности оплачивать текущие счета. Иначе — повторное отключение.
Напомним, незаконное вмешательство в газораспределительную систему, в частности самовольная врезка в газопровод, представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности людей, а также для целостности инфраструктуры. Проводить любые работы с газовыми сетями могут только квалифицированные исполнители, имеющие соответствующее разрешение — ваш оператор ГРМ.
Несанкционированная врезка в газопровод — одна из наиболее опасных афер в сфере ЖКХ.
После выявления факта нарушения квартире доначислят неучтенные кубы за период от 6 месяцев до 2 лет. Но если хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то период будут считать со дня приобретения такого права.
За 2 года таких нарушителей ждет немалый «финансовый сюрприз», часто более 100 тыс грн.
Payment systems