Что происходит с ценами на топливо в Украине — Finance.ua

Что происходит с ценами на топливо в Украине

Топливо остается одной из самых больших статей расходов для автомобилистов. Чтобы понять, как изменилась стоимость поездок, мы проанализировали цены на разные виды горючего: сравнили их с показателями 2024 года и началом 2025-го. Рассказываем, как выросли цены и какие факторы повлияли на удорожание.

По состоянию на момент написания статьи средняя стоимость бензина, дизеля и газа:

Бензин А-95 Премиум — 63,62 грн/литр;

Бензин А-95 — 59,00 грн/л;

Бензин А-92 — 58,40 грн/л;

Дизель — 56,11 грн/л;

Газ — 34,44 грн/л.

Для сравнения, средние цены на топливо в январе 2025 года были следующие:

Бензин А-95 Премиум — 59,73 грн/литр;

Бензин А-95 — 56,45 грн/л;

Бензин А-92 — 53,89 грн/л;

Дизель — 54,31 грн/л;

Газ — 36,62 грн/л.

Как видим, только автогаз сбросил в цене по сравнению с началом этого года. Бензин А-95 Премиум подорожал на 3,89 грн/литр, бензин А-95 — на 2,55 грн/литр, бензин А-92 — на 4,51 грн/литр, дизель — на 1,8 грн/литр, а газ — «продемонстрировал» +2,18 грн/литр.

Тип топлива Цена (январь 2025), грн/л Цена (август 2025), грн/л Изменения, грн Бензин А-95 Премиум 59,73 63,62 3,89 Бензин А-95 56,45 59 2,55 Бензин А-92 53,89 58,4 4,51 Дизель 54,31 56,11 1,8 Газ (LPG) 36,62 34,44 — 2,18

На повышение цен на топливо оказали большое влияние новые акцизные ставки, вступившие в силу с 1 января 2025 года. Напомним, акциз на бензин вырос на 29,1 евро/1 тыс. л (1,53 грн/л), до 271,70 евро/1 тыс. л, на дизельное топливо — на 38,1 евро/1 тыс. л (2 грн/л), до 215,70 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ — на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л) до 173 евро/1 тыс. л.

Это был второй шаг в поднятии ставок. Первый произошел 1 сентября 2024 года. Тогда больше всего возрос акциз на сжиженный газ: на 5 грн/л. Бензин и дизель, как и 1 января 2025 года, прибавили 1,5 грн/л и 2 грн/л соответственно.

Что касается 2024-го, то в этом году основное повышение стоимости топлива произошло весной (март-апрель. — Ред.). В марте цены на бензин, дизель и сжиженный газ были следующие:

Бензин А-95 Премиум — 55,90 грн/литр;

Бензин А-95 — 52,46 грн/л;

Бензин А-92 — 49,25 грн/л;

Дизель — 52,83 грн/л;

Газ — 27,98 грн/л.

Апрель, в свою очередь, отличился следующей стоимостью:

Бензин А-95 Премиум — 57,92 грн/литр;

Бензин А-95 — 54,49 грн/л;

Бензин А-92 — 51,50 грн/л;

Дизель — 54,42 грн/л;

Газ — 28,00 грн/л.

Таким образом, в апреле бензин А-95 Премиум вырос в цене на 2,02 грн/литр, бензин А-95 — на 2,03 грн/литр, бензин А-92 — на 2,25 грн/литр, дизель — на 1,59 грн/литр, а сжиженный газ — всего на 2 коп./литр.

Тип топлива Март 2024 Апрель 2024 Январь 2025 Август 2025 Изменение (март 2024 → август 2025), грн Бензин А-95 Премиум 55,90грн./л 57,92 59,73 63,6 7,72 Бензин А-95 52,46 54,49 56,45 59,00 6,54 Бензин А-92 49,25 51,50 53,89 58,40 9,15 Дизель 52,83 54,42 54,31 56,11 3,28 Газ (LPG) 27,98 28,00 36,62 34,44 6,46

Как видим, самый большой рост среди бензинов продемонстрировал А-92 — +18,57%. Автогаз, несмотря на незначительное изменение весной 2024 года, вырос в цене более чем на 23%, но уже в августе 2025 несколько подешевел по сравнению с январем 2025-го. Наименьшее изменение — у дизеля, что делает его самым стабильным видом топлива по ценам.

