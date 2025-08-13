Что происходит с ценами на топливо в Украине — Finance.ua

Что происходит с ценами на топливо в Украине
Топливо остается одной из самых больших статей расходов для автомобилистов. Чтобы понять, как изменилась стоимость поездок, мы проанализировали цены на разные виды горючего: сравнили их с показателями 2024 года и началом 2025-го. Рассказываем, как выросли цены и какие факторы повлияли на удорожание.
По состоянию на момент написания статьи средняя стоимость бензина, дизеля и газа:
- Бензин А-95 Премиум — 63,62 грн/литр;
- Бензин А-95 — 59,00 грн/л;
- Бензин А-92 — 58,40 грн/л;
- Дизель — 56,11 грн/л;
- Газ — 34,44 грн/л.
Для сравнения, средние цены на топливо в январе 2025 года были следующие:
- Бензин А-95 Премиум — 59,73 грн/литр;
- Бензин А-95 — 56,45 грн/л;
- Бензин А-92 — 53,89 грн/л;
- Дизель — 54,31 грн/л;
- Газ — 36,62 грн/л.
Как видим, только автогаз сбросил в цене по сравнению с началом этого года. Бензин А-95 Премиум подорожал на 3,89 грн/литр, бензин А-95 — на 2,55 грн/литр, бензин А-92 — на 4,51 грн/литр, дизель — на 1,8 грн/литр, а газ — «продемонстрировал» +2,18 грн/литр.
|Тип топлива
|Цена (январь 2025), грн/л
|Цена (август 2025), грн/л
|Изменения, грн
|Бензин А-95 Премиум
|59,73
|63,62
|3,89
|Бензин А-95
|56,45
|59
|2,55
|Бензин А-92
|53,89
|58,4
|4,51
|Дизель
|54,31
|56,11
|1,8
|Газ (LPG)
|36,62
|34,44
|— 2,18
На повышение цен на топливо оказали большое влияние новые акцизные ставки, вступившие в силу с 1 января 2025 года. Напомним, акциз на бензин вырос на 29,1 евро/1 тыс. л (1,53 грн/л), до 271,70 евро/1 тыс. л, на дизельное топливо — на 38,1 евро/1 тыс. л (2 грн/л), до 215,70 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ — на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л) до 173 евро/1 тыс. л.
Это был второй шаг в поднятии ставок. Первый произошел 1 сентября 2024 года. Тогда больше всего возрос акциз на сжиженный газ: на 5 грн/л. Бензин и дизель, как и 1 января 2025 года, прибавили 1,5 грн/л и 2 грн/л соответственно.
Что касается 2024-го, то в этом году основное повышение стоимости топлива произошло весной (март-апрель. — Ред.). В марте цены на бензин, дизель и сжиженный газ были следующие:
- Бензин А-95 Премиум — 55,90 грн/литр;
- Бензин А-95 — 52,46 грн/л;
- Бензин А-92 — 49,25 грн/л;
- Дизель — 52,83 грн/л;
- Газ — 27,98 грн/л.
Апрель, в свою очередь, отличился следующей стоимостью:
- Бензин А-95 Премиум — 57,92 грн/литр;
- Бензин А-95 — 54,49 грн/л;
- Бензин А-92 — 51,50 грн/л;
- Дизель — 54,42 грн/л;
- Газ — 28,00 грн/л.
Таким образом, в апреле бензин А-95 Премиум вырос в цене на 2,02 грн/литр, бензин А-95 — на 2,03 грн/литр, бензин А-92 — на 2,25 грн/литр, дизель — на 1,59 грн/литр, а сжиженный газ — всего на 2 коп./литр.
|Тип топлива
|Март 2024
|Апрель 2024
|Январь 2025
|Август 2025
|Изменение (март 2024 → август 2025), грн
|Бензин А-95 Премиум
|55,90грн./л
|57,92
|59,73
|63,6
|7,72
|Бензин А-95
|52,46
|54,49
|56,45
|59,00
|6,54
|Бензин А-92
|49,25
|51,50
|53,89
|58,40
|9,15
|Дизель
|52,83
|54,42
|54,31
|56,11
|3,28
|Газ (LPG)
|27,98
|28,00
|36,62
|34,44
|6,46
Как видим, самый большой рост среди бензинов продемонстрировал А-92 — +18,57%. Автогаз, несмотря на незначительное изменение весной 2024 года, вырос в цене более чем на 23%, но уже в августе 2025 несколько подешевел по сравнению с январем 2025-го. Наименьшее изменение — у дизеля, что делает его самым стабильным видом топлива по ценам.
Детальнее о том, сколько «съедает» обслуживание авто в течение года и как можно реально сократить расходы, читайте в статье по ссылке.
