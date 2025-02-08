В ПФУ рассказали, как рассчитывать субсидию на аренду жилья для ВПЛ — Finance.ua

В ПФУ рассказали, как рассчитывать субсидию на аренду жилья для ВПЛ Сегодня 16:03 — Личные финансы

В ПФУ рассказали, как рассчитывать субсидию на аренду жилья для ВПЛ, Фото: freepik

С 29 января в Украине начат прием заявлений на получение субсидий для внутренне перемещенных лиц на аренду жилья. Эти субсидии могут предоставляться одновременно с жилищными субсидиями, однако есть важное условие: получатель не должен иметь государственной поддержки на проживание.

На сумму расчета влияет не только средний совокупный доход семьи за два квартала, предшествующих месяцу перед месяцем обращения (при обращении в феврале — 2-е полугодие 2024 года), но и определенные коэффициенты, которые зависят от стоимости аренды в разных населенных пунктах.

Читайте также Правительство выделило 15 млрд грн для ВПЛ, чье жилье было уничтожено

В Пенсионном фонде привели пример расчета для семьи из четырех человек, где родители работают и есть двое несовершеннолетних детей.

При месячном доходе в 24 тысячи гривен они отдают более половины (14 тыс.) за аренду квартиры в Днепре.

Как рассчитать помощь

Прежде всего необходимо определить предельную стоимость найма для этой семьи в регионе.

Для этого средняя стоимость квадратного метра умножается на социальный норматив жилья (13,65 кв.м.), количество человек и корректирующий коэффициент области. Получается 193,6грн * 54,6 кв.м.*1,16 (для Днепра) = 12 261,85 грн.

Читайте также Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ

Далее следует рассчитать размер обязательного платежа. Для этого общий доход делят на количество членов семьи, прожиточный минимум на человека, на 2 и умножают на 20% (базовая норма платы за наем). 24 000/4/2920 грн/2*20% = 20,55%.

Для того чтобы перевести в гривны, умножают на сумму семейного месячного дохода — 24 тысячи грн. Таким образом, обязательный платеж получился 4932 грн.

Для того чтобы узнать сумму субсидии, нужно вычесть из первого полученного числа сумму обязательного платежа. 12 261,85 грн — 49 320 грн = 7329,85 грн — сумма субсидии для этой семьи ВПЛ.

Напомним, правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на 6 месяцев.

Размер помощи:

3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2000 грн — для всех других категорий переселенцев.

Выплаты поступают дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.

Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.