В ПФУ рассказали, как рассчитывать субсидию на аренду жилья для ВПЛ — Finance.ua

В ПФУ рассказали, как рассчитывать субсидию на аренду жилья для ВПЛ
С 29 января в Украине начат прием заявлений на получение субсидий для внутренне перемещенных лиц на аренду жилья. Эти субсидии могут предоставляться одновременно с жилищными субсидиями, однако есть важное условие: получатель не должен иметь государственной поддержки на проживание.
На сумму расчета влияет не только средний совокупный доход семьи за два квартала, предшествующих месяцу перед месяцем обращения (при обращении в феврале — 2-е полугодие 2024 года), но и определенные коэффициенты, которые зависят от стоимости аренды в разных населенных пунктах.
В Пенсионном фонде привели пример расчета для семьи из четырех человек, где родители работают и есть двое несовершеннолетних детей.
При месячном доходе в 24 тысячи гривен они отдают более половины (14 тыс.) за аренду квартиры в Днепре.
Как рассчитать помощь
Прежде всего необходимо определить предельную стоимость найма для этой семьи в регионе.
Для этого средняя стоимость квадратного метра умножается на социальный норматив жилья (13,65 кв.м.), количество человек и корректирующий коэффициент области. Получается 193,6грн * 54,6 кв.м.*1,16 (для Днепра) = 12 261,85 грн.
Далее следует рассчитать размер обязательного платежа. Для этого общий доход делят на количество членов семьи, прожиточный минимум на человека, на 2 и умножают на 20% (базовая норма платы за наем). 24 000/4/2920 грн/2*20% = 20,55%.
Для того чтобы перевести в гривны, умножают на сумму семейного месячного дохода — 24 тысячи грн. Таким образом, обязательный платеж получился 4932 грн.
Для того чтобы узнать сумму субсидии, нужно вычесть из первого полученного числа сумму обязательного платежа. 12 261,85 грн — 49 320 грн = 7329,85 грн — сумма субсидии для этой семьи ВПЛ.
Напомним, правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на 6 месяцев.
Размер помощи:
- 3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2000 грн — для всех других категорий переселенцев.
Выплаты поступают дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.
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