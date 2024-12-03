В Пентагоне рассказали детали запроса Байдена на $24 млрд для Украины — Finance.ua

В Пентагоне рассказали детали запроса Байдена на $24 млрд для Украины Сегодня 12:16 — Казна и Политика

В Пентагоне рассказали детали запроса Байдена на $24 млрд для Украины

Чиновники Минобороны США подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена обратится в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование для поддержки Украины в 24 млрд долларов.

Об этом сообщает Голос Америки

Как пояснили в Пентагоне, из этой суммы 8 млрд долларов намерены заложить на программу USAI (инициатива содействия безопасности Украины), в то время как 16 млрд долларов — на пополнение складов США для формирования новых пакетов помощи по программе PDA (программа президентских полномочий).

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Поставки по программе USAI могут занять длительное время: до года и больше, в зависимости от заказа, поскольку предусматривают заказ и закупку вооружения у производителей, после чего его посылают в Украину.

В то время как по программе PDA помощь попадает значительно оперативнее, поскольку Соединенные Штаты присылают Украине уже имеющееся оружие из собственных запасов. Для пополнения запасов необходимо финансирование от Конгресса.

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Это финансирование не только поддерживает борьбу Украины за суверенитет и ослабляет военный потенциал россии, но и укрепляет военную готовность США через модернизацию наших систем вооружения и прямых инвестиций в нашу оборонно-промышленную базу. Вдобавок эти инвестиции приносят пользу американской экономике, создавая рабочие места и укрепляя американское производство, — отметил чиновник Пентагона.

Администрация Байдена не будет выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, включит в пакетный законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также прокомментировал информацию о дополнительном запросе для поддержки Украины.

Американский народ решительно проголосовал за президента Трампа, потому что он пообещал покончить с войнами, а не продолжать их без конца. Такие решения принимаются следующей администрацией, а не президентом, который покидает свой пост, отметил он.

Добавим, ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена в настоящее время планирует в срочном порядке выделить остаток в 6 миллиардов долларов из пакета поддержки безопасности Украины. Соответствующий шаг планируется сделать до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

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Также недавно советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден будет до конца каденции убеждать Дональда Трампа совместно с Конгрессом поддержать Украину. Как пояснил Салливан, Байден будет подчеркивать, что ослабление помощи Украине приведет к нестабильности в Европе.

В то время как подход администрации действующего президента США до окончания каденции останется неизменным: помочь Украине получить сильнейшую позицию на фронте, чтобы в конечном итоге занять сильнейшую позицию за столом переговоров.

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