Украина получила $6,4 миллиарда финансовой помощи от партнеров за месяц — Finance.ua
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Украина получила $6,4 миллиарда финансовой помощи от партнеров за месяц

Казна и Политика
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Украина получила $6,4 миллиарда финансовой помощи от партнеров за месяц
Украина получила $6,4 миллиарда финансовой помощи от партнеров за месяц
В ноябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 6,4 млрд долларов США льготного внешнего финансирования.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

За месяц в госбюджет поступило:

  • $4,8 млрд — кредит от Всемирного банка, который стал возможен благодаря гранту от Соединенных Штатов в размере 1,6 млрд долларов США и средств от других партнеров по развитию;
  • $1,35 млрд — грант от Соединенных Штатов;
  • $235 млн — льготное финансирование от Японии;
  • $100 млн — ссуда от Республики Корея;
  • 10,8 млн евро — грант от Норвегии из Целевого фонда многих доноров Всемирного банка по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.
Кредит в размере $4,8 млрд был привлечен через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine). Денежные средства направляются на компенсацию основных социальных и гуманитарных расходов.
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Грант от США поступил через Peace in Ukraine на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.
$235 млн льготного финансирования от Правительства Японии привлечено в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) — $130 млн и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (Learn) — $105 млн.
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Также в ноябре в Государственный бюджет Украины поступило первое льготное финансирование от Правительства Республики Корея. Денежные средства направляются на поддержку социальных услуг.
10,8 млн евро поступило в рамках проекта Всемирного банка Peace in Ukraine на возмещение социальных расходов, в частности, пенсий.
Международная поддержка является значительным вкладом в поддержание финансовой стабильности страны в условиях военного положения. В целом с начала полномасштабной войны прямая бюджетная помощь составляет $105,9 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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