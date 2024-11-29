Макрофинансовая помощь Украине: ЕС подписал меморандум более чем на 18 миллиардов евро — Finance.ua
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Макрофинансовая помощь Украине: ЕС подписал меморандум более чем на 18 миллиардов евро

Казна и Политика
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Макрофинансовая помощь Украине: ЕС подписал меморандум более чем на 18 миллиардов евро
Макрофинансовая помощь Украине: ЕС подписал меморандум более чем на 18 миллиардов евро
Европейский Союз и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, сумма в 18,1 млрд евро, о которой идет речь, является частью пакета «Группы семи» на 50 млрд долларов, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.
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«Такой шаг — это не только поддержка, но и прецедент привлечения россии к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну», — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщал, что ЕС направляет непредвиденные поступления от российских активов, замороженных после начала агрессии рф, для усиления обороноспособности Украины. В частности, 1 миллиард из второго транша предлагается направить на развитие украинской оборонной промышленности непосредственно в Украине.
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Второй транш Европейского Союза на военные нужды Украины от непредвиденных доходов замороженных российских активов может составить 1,9 млрд евро с выплатой весной следующего года.
По материалам:
Finance.ua
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