В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты — Finance.ua

В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты Сегодня 14:33 — Казна и Политика

В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты

В ноябре 2024 года украинцы получили 232 млн грн кешбэка за покупку товаров отечественного производства, что почти вдвое больше по сравнению с октябрем.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, количество получателей кешбэка в ноябре возросло на 800 тысяч. В общей сложности количество получателей кешбэка достигло почти 2 млн человек.

Рост средней выплаты

Средняя выплата за ноябрь выросла с 97 грн до 116 грн на человека.

Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет, их доля составляет 60% всех пользователей.

24% участников программы — люди среднего возраста, а 16% — старше 60 лет.

Почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты в приложении «Дія» или накопили менее 2 гривен. Общая накопленная ими сумма составляет 48 млн гривен.

Когда украинцы получат средства

В Минэкономики сообщили, что выплаты за декабрь и январь будут в конце февраля 2025 года.

Как объясняют в ведомстве, это связано с «особенностями бюджетного процесса».

«Все начисленные средства будут выплачены в полном объеме. Чтобы своевременно получать кешбэк, важно активировать карту для выплат в приложении Дія. Проверять начисление кешбэка можно также в Дії», — сообщили в Минэкономики.

Напомним, граждане могут расторгнуть соглашение и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.

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