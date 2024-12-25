В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты — Finance.ua
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В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты

Казна и Политика
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В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты
В ноябре украинцы получили почти вдвое больше «Нацкешбэка», чем в октябре: когда получат выплаты
В ноябре 2024 года украинцы получили 232 млн грн кешбэка за покупку товаров отечественного производства, что почти вдвое больше по сравнению с октябрем.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
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По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, количество получателей кешбэка в ноябре возросло на 800 тысяч. В общей сложности количество получателей кешбэка достигло почти 2 млн человек.

Рост средней выплаты

Средняя выплата за ноябрь выросла с 97 грн до 116 грн на человека.
Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет, их доля составляет 60% всех пользователей.
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24% участников программы — люди среднего возраста, а 16% — старше 60 лет.
Почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты в приложении «Дія» или накопили менее 2 гривен. Общая накопленная ими сумма составляет 48 млн гривен.

Когда украинцы получат средства

В Минэкономики сообщили, что выплаты за декабрь и январь будут в конце февраля 2025 года.
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Как объясняют в ведомстве, это связано с «особенностями бюджетного процесса».
«Все начисленные средства будут выплачены в полном объеме. Чтобы своевременно получать кешбэк, важно активировать карту для выплат в приложении Дія. Проверять начисление кешбэка можно также в Дії», — сообщили в Минэкономики.
Напомним, граждане могут расторгнуть соглашение и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.
По материалам:
Finance.ua
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