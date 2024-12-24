Как рассчитаться Нацкешбэком или «Зимовою єПідтримкою» за электроэнергию — Finance.ua
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Как рассчитаться Нацкешбэком или «Зимовою єПідтримкою» за электроэнергию

Личные финансы
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Как рассчитаться Нацкешбэком или «Зимовою єПідтримкою» за электроэнергию
Как рассчитаться Нацкешбэком или «Зимовою єПідтримкою» за электроэнергию
В Украине с сентября этого года действует программа «Национальный кешбэк». В рамках программы украинцы могут получить финансовую компенсацию в размере 10% стоимости приобретенных товаров украинского производства.
В компании Yasno рассказали, как рассчитаться Нацкешбэком за электроэнергию.
В компании объяснили, что украинцы, находившиеся в рамках программы «Национальный кешбэк», накопили кешбэк при покупке товаров с пометкой «Сделано в Украине» могут рассчитаться этими средствами за потребленную электроэнергию.

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До 20 числа ежемесячно следует производить оплату за потребленную электроэнергию.
Для оплаты счета за электроэнергию необходимо:
  • Добавьте карту «Национальный кешбэк» в мобильном приложении/личном кабинете Yasno как основную для оплаты за электроэнергию и оплатите счет.

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Если бытовой потребитель еще не присоединился к программе и только планирует накапливать кешбэк, нужно сделать следующие шаги:
  1. В мобильном приложении банка (или непосредственно в отделении), предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах-участниках программы.
  2. Оформить специальную карту для получения кешбэка.
  3. Покупать товары от украинских производителей-участников программы и копить кешбэк.
В Yasno добавили, что оплатить электроэнергию можно, использовав 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Для этого необходимо:
  • выбрать в онлайн-сервисах Yasno способ оплаты «Картой»;
  • ввести данные своей карты «Национального кешбэка».
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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