В НБУ рассказали, что будет с ценами — Finance.ua

В НБУ рассказали, что будет с ценами Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, что будет с ценами

остается достаточно низкой. Инфляция в начале года снижалась быстрее, чем прогнозировал НБУ. В частности, в марте рост потребительских цен замедлился до 3,2% в годовом исчислении. В апреле инфляция сохранилась на том же уровне. Следовательно, несмотря на войну, инфляция

Об этом говорится в отчете НБУ.

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Низкая инфляция в значительной степени связана с эффектами от высоких прошлогодних урожаев. Так, урожаи зерновых и овощей в расчете на одного человека в прошлом году были самыми высокими в украинской истории благодаря сверхблагоприятным погодным условиям. Это, соответственно, повлияло и на цены продовольственных товаров. Например, сырые продукты питания, в том числе мука, крупы, подсолнечное масло и сахар, ряд овощей борщового набора были дешевле, чем год назад.

Низкой инфляции также способствовала теплая погода зимой. Благодаря этому тепличная продукция, например огурцы и помидоры, продавались по более низким ценам, чем в прошлом году. Кроме того, в результате блокады на польской границе некоторые производители продавали больше продукции на внутреннем рынке, что тоже снижало давление на цены.

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Что сдерживало инфляцию

В то же время среди значимых факторов, сдерживавших инфляцию, оставались и меры правительства и НБУ. Сохраняется, в частности, мораторий правительства на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. Со своей стороны, НБУ поддерживает контролируемую ситуацию на валютном рынке, что ограничивает рост цен на широкий ассортимент товаров с импортной составляющей.

Прогнозы

По прогнозу НБУ, инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и по итогам года будет незначительно превышать 8%. Это, в первую очередь, приведет к исчерпанию эффекта высоких прошлогодних урожаев и, вероятно, несколько ниже урожая нового сезона после прошлогодних рекордов. Кроме того, будет сохраняться негативное влияние войны на расходы бизнеса.

Справка Finance.ua:

по сообщению Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов. В гривне — 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.

По состоянию на конец апреля украинцы приобрели облигаций внутреннего государственного займа более чем на 60 млрд грн, что в три раза больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о сохранении доверия к гривне. Об этом в эфире канала «Мы — Украина» сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Напомним, по данным Депозитария НБУ, в течение четырех месяцев 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн долл. США и 557,2 млн евро.

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