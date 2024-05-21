Банки снизили ставки по депозитам для бизнеса и населения — Finance.ua

Банки снизили ставки по депозитам для бизнеса и населения Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Банки снизили ставки по депозитам для бизнеса и населения

Банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за первый квартал 2024 года, обнародованном Национальным банком Украины.

Кредиты

Корпоративное кредитование оживляется три квартала подряд: чистый гривневый кредитный портфель бизнеса вырос на 2,9% за квартал и на 7,2% в годовом исчислении. Годовые темпы роста объема гривневых ссуд МСП ускорились до 15,9%.

В дальнейшем растет вес кредитования вне государственных программ поддержки. Доля кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в I квартале сократилась до трети гривневого работающего валового портфеля.

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Быстрыми темпами растет объем чистых розничных гривневых кредитов за счет карточного кредитования двумя банками-лидерами. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля улучшается: годовой показатель дефолтов в марте сократился на 0,3 в. п. по сравнению с декабрем прошлого года, а доля неработающих кредитов несколько снизилась во всех группах банков, прежде всего, за счет урегулирования долгов розничных заемщиков.

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Депозиты

Ставки по новым депозитам бизнеса в I квартале в ответ на изменение ключевой ставки снизились на 0,7 и. п. до 9,5% годовых.

В то же время, украинский индекс депозитных ставок населения UIRD почти не изменился.

Ставки по гривневым бизнес-кредитам за I квартал снизились на 1 п. п. до 16,7% годовых, по новым кредитам физическим лицам колебались на уровне около 27,5% годовых.

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В Нацбанке напомнили, что с начала года учетная ставка снижалась дважды — в марте и апреле, совокупно на 1,5 процентного пункта — до 13,5% годовых.

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