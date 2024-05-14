Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика) — Finance.ua

Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Банки Украины в апреле 2024 года снизили ставки по кредитам для населения.
Об этом сообщает НБУ.
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.
Как вырос кредитный портфель:
Финансовые учреждения повысили стандарты корпоративного кредитования. Больше всего — для займов крупным предприятиям, валютных и долгосрочных кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об условиях кредитования, проводимого Национальным банком Украины.
Во ІІ квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных займов, усилить — для крупных предприятий и валютных кредитов.
Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составила 36,1%, что на 1,3 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2024 года. Ключевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который за I квартал вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.
Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
- Снизили максимальную сумму кредитования на финансирование оборотного капитала до 5 млн гривен.
- Лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности, для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн грн.
- Кроме того, правительство изменило лимит кредитования отрасли животноводства, увеличив его до 150 млн грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛
Поделиться новостью