Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика) — Finance.ua
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Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)

Кредит&Депозит
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Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Банки Украины в апреле 2024 года снизили ставки по кредитам для населения.
Об этом сообщает НБУ.
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.
Как вырос кредитный портфель:
Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Финансовые учреждения повысили стандарты корпоративного кредитования. Больше всего — для займов крупным предприятиям, валютных и долгосрочных кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об условиях кредитования, проводимого Национальным банком Украины.
Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Во ІІ квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных займов, усилить — для крупных предприятий и валютных кредитов.
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Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составила 36,1%, что на 1,3 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2024 года. Ключевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который за I квартал вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.
Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
  • Снизили максимальную сумму кредитования на финансирование оборотного капитала до 5 млн гривен.
  • Лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности, для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн грн.
  • Кроме того, правительство изменило лимит кредитования отрасли животноводства, увеличив его до 150 млн грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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