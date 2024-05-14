Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика) — Finance.ua

Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика) Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам для населения (инфографика)

Банки Украины в апреле 2024 года снизили ставки по кредитам для населения.

Об этом сообщает НБУ

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Как вырос кредитный портфель:

Финансовые учреждения повысили стандарты корпоративного кредитования. Больше всего — для займов крупным предприятиям, валютных и долгосрочных кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об условиях кредитования, проводимого Национальным банком Украины.

Во ІІ квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных займов, усилить — для крупных предприятий и валютных кредитов.

составила 36,1%, что на 1,3 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2024 года. Ключевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который за I квартал вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%. Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 годачто на 1,3 процентных пунктаКлючевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который за I квартал вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.

Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Снизили максимальную сумму кредитования на финансирование оборотного капитала до 5 млн гривен.

Лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности, для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн грн.

Кроме того, правительство изменило лимит кредитования отрасли животноводства, увеличив его до 150 млн грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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