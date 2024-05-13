Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги — Finance.ua
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Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги

Кредит&Депозит
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Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги
Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги
В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже, чем месяц тому назад.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.
Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

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Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги
Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,6% до 1,096 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).
Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги
Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одна из целей — попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизация на валютном рынке. В настоящее время ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

Справка Finance.ua:

  • в апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к снижению ставок по депозитам;
  • по данным Фонда гарантирования, больше всего средств украинцы держат в ПриватБанке — 458,4 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,3 млн. На втором месте по вкладам Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 191,1 млрд гривен.
Кстати, если вы задумывались разместить депозит — сделайте это с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» и получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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