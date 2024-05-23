НБУ ограничит переводы с карты на карту — Finance.ua

НБУ ограничит переводы с карты на карту
Национальный банк Украины введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это коснется только исходящих переводов, принимать можно будет неограниченное количество переводов.
Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает Forbes.
Что предлагает Нацбанк
Финальный вариант ограничений НБУ примет в течение месяца, сейчас рабочий вариант — 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 грн.
Ограничения будут касаться только Р2Р-переводов, то есть с карты на карту, они не коснутся платежей и других операций.
Также ограничения не помешают волонтерским сборам, ведь исходящие переводы остаются без ограничений.
Для чего это необходимо
Причина такого решения — все большее распространение теневых финансовых операций, известных как «дропы» или «денежные мулы». Ее суть: мошенники покупают у рядовых граждан — от пенсионеров до студентов — персональные данные и открывают банковские карты. Через эти карты проходят сотни и тысячи транзакций, в основном на суммы менее 400 000 грн, ведь до этого порога операции не подпадают под финансовый мониторинг.
Такие схемы используются в ряде отраслей, отметил Олейник. В частности, для выплаты зарплат в конвертах, уклонения от уплаты налогов, вывода средств за границу, для операций при торговле наркотиками
и т. д.
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Ограничение на переводы не искоренит эти схемы, а пока лишь усложнит работу мошенников, считают в Нацбанке. Так что это лишь первый шаг для борьбы со схемами, для следующих потребуются изменения в законодательстве, уточнил Олейник.
Введенные ограничения не повлияют на 95−98% клиентов банков, уверяют в Нацбанке, ведь они и так переводят средства меньше, чем на указанные суммы, и делают менее 30 переводов в месяц.
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