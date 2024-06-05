В НБУ объяснили рост спроса на безналичную валюту — Finance.ua

В НБУ объяснили рост спроса на безналичную валюту Сегодня 15:04 — Валюта

В НБУ объяснили рост спроса на безналичную валюту

Чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.

Об этом сообщил Национальный банк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Спрос на валюту в мае

«В течение последней недели мая наблюдались значительные ситуативные всплески спроса на валюту, отразившиеся на курсовой динамике», — отметил регулятор.

По мнению Нацбанка, на курсовую динамику также повлияло истечение в середине мая периода, когда было наложение двух предельных сроков расчета по экспорту аграрной продукции.

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«На фоне исчерпания урожая в прошлом году это снизило объем предложения валюты», — пояснил НБУ.

«Такое изменение рыночной конъюнктуры — усиление спроса на валюту с одновременным сокращением предложения — привело к соответствующему ослаблению обменного курса гривны. Со своей стороны Национальный банк покрывал структурный дефицит иностранной валюты и сглаживал чрезмерные колебания курса», — говорится в ответе центробанка.

Валютные интервенции

Отмечается, что среднедневной объем валютных интервенций регулятора вырос до $134 млн в мае по сравнению со $104 млн в апреле и $86 млн в марте.

НБУ отмечает, что ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой и контролируемой, а уровень международных резервов — достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

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Регулятор подчеркнул, что дальнейшая динамика курса будет определяться прежде всего изменениями в балансе спроса и предложения иностранной валюты.

«Для НБУ важно сохранить такую ​​связь курсовой динамики с изменениями рыночных условий. Это увеличивает конструктивную неопределенность, способствует осознанию рисков, росту торговой активности и глубины валютного рынка, синхронизации его сегментов», — пояснил Нацбанк.

Он добавил, что с момента перехода к режиму управляемой гибкости операции без участия регулятора выросли более чем втрое, а их доля — более чем вдвое.

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Нацбанк считает, что прогресс в углублении валютного рынка и усилении возможности обменного курса приспособиться к внутренним и внешним шокам повысит устойчивость валютного рынка и украинской экономики. В то же время сохранение курсовой устойчивости остается важной задачей НБУ.

«Речь идет о такой динамике обменного курса, которая не будет угрожать сохранению инфляции на умеренном уровне в 2024 году (несмотря на ожидаемое ускорение) с последующим ее снижением до 5% на прогнозном горизонте НБУ», — уточнил центробанк.

Международные резервы

В то же время НБУ отметил, что значительный уровень международных резервов, положительные сдвиги в вопросах сохранения финансовой поддержки США и успешное прохождение четвертого пересмотра программы с МВФ на уровне персонала усиливают способность регулятора обеспечивать контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Отвечая на вопрос о спреде между официальным и наличным курсами, который вновь увеличился, НБУ отметил, что разница «находится во вполне приемлемых пределах, не превышая 1,5%», в которых, по его ожиданиям, будет оставаться и дальше.

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«Этому будут способствовать и достаточные возможности банков удовлетворять спрос клиентов на наличную валюту, и возможность клиентов покупать валюту в безналичной форме. При необходимости НБУ готов принимать дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов. Для этого необходим инструментарий и ресурс», — проинформировали в центробанке.

Валютная либерализация

Кроме этого регулятор положительно оценивает результаты новых шагов валютной либерализации, принятых 3 мая 2024 года для поддержки бизнеса и в конструктивной дискуссии с представителями украинских предприятий.

«В краткосрочной перспективе НБУ рассчитывает на увеличение объема заемных средств и, соответственно, коммерческой активности украинского бизнеса. В среднесрочной — на приток инвестиционного капитала в Украину», — отмечается в сообщении.

Центробанк рассчитывает, что бизнес использует предоставленные возможности «ответственно» — для привлечения инвестиций в Украину, развития собственной деятельности, выхода на новые рынки и одновременно увеличения поступления экспортной выручки в страну.

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«Любые меры по валютной либерализации на первых этапах также генерируют спрос на иностранную валюту и только в перспективе, когда бизнес и иностранные инвесторы убедятся, что все работает, приводят к притоку инвестиций», — отметил Нацбанк.

«Ввиду этого, последние шаги по смягчению валютных ограничений ожидаемо привели к определенному росту спроса на иностранную валюту, который, впрочем, не был определяющим для конъюнктуры валютного рынка. Значительное количество компаний еще не успело перенастроить собственные процессы, необходимые для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями», — пояснил регулятор.

Однако, с учетом вышеперечисленного, НБУ усилил валютный надзор и контроль за возвратом экспортной выручки.

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