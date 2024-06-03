Что будет с курсом доллара в начале июня: прогноз банкира — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в начале июня: прогноз банкира Сегодня 10:04 — Валюта

Что будет с курсом доллара в начале июня: прогноз банкира

В конце мая произошло значимое событие — рост тарифов на электроэнергию. От этого будет отчасти зависеть ситуация на валютном рынке и соответственно уровень инфляции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка

«Однако любые курсовые изменения не произойдут неожиданно: в целом с 3 по 9 июня ситуация может остаться в инерции мая: курсовые показатели будут меняться чуть ли не ежедневно, курсы валют не будут статическими, а период курсового роста непременно будет сменять этап снижения и наоборот», — сказал он.

По его словам, на рынке будет наблюдаться «эффект шейкера»: курсовые колебания в ежедневном измерении будут заметны, однако в определенных коридорах-пределах, не угрожающих тому, что принято называть стабильной ситуацией.

Важными для оценки ситуации на валютном рынке станут результаты майской девальвации гривны: на межбанке курс уже перескочил за 40,6 грн/доллар, что составляет 2,5% просадки гривны от 1 мая, отметил эксперт.

Прогноз курса

Лесовой считает, что рынок, несмотря на ежедневную переменчивость, сохранит стабильность, а основные показатели рынка останутся на уровне майских.

валютные коридоры на межбанке и наличном рынке: 40−41 грн/доллар и 43−45 грн/евро и 40−41 грн/доллар и 43−46 грн/евро соответственно.

шаг ежедневных курсовых изменений: до 0,2−0,3 грн (межбанк), до 0,3−0,5 грн (в комбанках), до 0,5 грн (в обменных пунктах).

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5−0,7 грн.

средние недельные отклонения будут в пределах 1,5−2% от стартового курса недели.

«Таким образом, со следующей недели не стоит ожидать доллара по 50 или чего-то подобного. Рынок довольно инерционный, и любые изменения не происходят внезапно. Ведь он живет по правилам режима управляемой гибкости, который предусматривает мягкое регулирование Нацбанком. В то же время свободное курсообразование свидетельствует о том, что рынок находится на пути к дальнейшей его либерализации», — констатировал Лесовой.

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