Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2024 года — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2024 года Сегодня 12:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2024 года

До конца текущего года будут отсутствовать риски, которые могли бы вызвать сильное обесценивание гривны. Эксперт говорит, что на курс доллара в Украине влияет предоставление американской помощи, поэтому на рынке будет господствовать более-менее стабильная ситуация.

Как говорит экономист Даниил Монин в комментарии для 24 Канала, ситуация с курсом в мае достаточно стабильная. А для уверенной работы Национальному банку Украины в плановом режиме есть стабильное поступление финансовой помощи.

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По словам эксперта, в Министерстве финансов Украины достаточно запасов для финансирования бюджета до конца августа, а при наличии американской помощи в виде беспроцентных кредитов (7,8 млрд долл.) — до конца 2024 года.

«Пока неизвестно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США — это полная подконтрольность курсу желаниям Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году», — говорит Монин.

Отметим, в пятницу, 24 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,80 грн (покупка) и 40,25 (продажа). Наличный курс — 40,15 (покупка) и 40,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 39,92 грн.

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