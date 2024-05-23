Ждать ли укрепления доллара в июне: прогноз курса — Finance.ua

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Ждать ли укрепления доллара в июне: прогноз курса

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Ждать ли укрепления доллара в июне: прогноз курса
Ждать ли укрепления доллара в июне: прогноз курса
В июне курс американской валюты может колебаться в пределах 39,5−40 гривен. Эксперт учитывает сразу 3 главных фактора, которые будут влиять на цену доллара.
Национальный банк Украины изменил свою политику курсообразования, ведь стабильная цена на гривну сменилась режимом постепенного управляемого обесценения этой валюты. Об этом сообщил эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу.
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По словам эксперта, если учитывать сразу низкую инфляцию, лучший экспорт и плановую поставку финансовой помощи от партнеров, то в следующем месяце курс доллара будет колебаться в пределах 39,5−40 гривен.
«Общий тренд — это небольшая девальвация», — резюмировал Монин.
«Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США — это полная подконтрольность курсу желаниям Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году», — отметил эксперт.
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В четверг, 23 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,70 грн (покупка) и 40,14 (продажа). Наличный курс — 40,04 (покупка) и 40,13 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,82 грн.
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