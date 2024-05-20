Будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе — Finance.ua
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Будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе

Валюта
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Будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе
Будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе
В течение этой недели курс американской валюты составит 40 гривен. Есть вероятность, что гривна укрепится в цене и доллар немного подешевеет.
Как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН, стабильность вокруг 40 гривен за доллар сохранится в период 20−26 мая. Кроме того, Украина должна получить финансовую и военную поддержку, что точно повлияет на курс гривны.
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«Правила игры» не изменились, к тому же вскоре Украина получит от США дополнительно 2 млрд долларов на финансовую и военную поддержку Украины, это несколько снизит нагрузку на наш госбюджет и дополнительно повлияет на стабильность курса гривны", — пояснил Пендзин.
В понедельник, 20 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,93 (продажа). Наличный курс — 39,93 (покупка) и 40,02 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 39,42 грн.
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По материалам:
Телеграф
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