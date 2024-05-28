Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года — Finance.ua
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Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года

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Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года
Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года, unsplash.com
Инвестиционная компания Dragon Capital ожидает, что гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. США до конца года.
Об этом свидетельствует обновленный прогноз основных макропоказателей Dragon Capital.
«Мы пересмотрели прогноз по ожидаемым ранее 39 грн/долл. США в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале 2024 года», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что если в первые месяцы после перехода к управляемой гибкости в октябре 2023 года НБУ позволял почти незаметные колебания курса гривны, то в начале 2024 года он изменил тактику, позволяя гривне заметно ослабевать в периоды ситуативного увеличения дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке, но сдерживая укрепление курса в периоды уменьшения дефицита.
Учитывая замедление инфляции и стабильные инфляционные ожидания, умеренная девальвация не несет рисков для макрофинансовой стабильности, однако поддерживает конкурентоспособность экспорта, помогает бюджету путем уменьшения потребностей в финансировании и позволяет уменьшить потери резервов от первичных эффектов валютной либерализации.
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«Мы ожидаем, что НБУ будет взвешено подходить к определению дальнейшей динамики курса гривны, ведь в условиях войны настроения населения остаются уязвимыми, а определить равновесный уровень курса стандартными методами вряд ли возможно, учитывая специфику структуры платежного баланса, обусловленную войной», — пояснили в Dragon Capital.
Поэтому компания не исключает, что НБУ будет менять подходы к управлению курсом в соответствии с собственной оценкой баланса рисков для финансовой стабильности. При этом рекордный уровень международных резервов позволит НБУ и дальше удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем и избежать неконтролируемой девальвации при условии, что внутренняя экономическая политика будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности, а международные партнеры продолжат оказывать финансовую поддержку в минимально необходимых объемах.

Справка Finance.ua:

  • Эксперт Даниил Монин прогнозирует, что в июне курс американской валюты может колебаться в пределах 39,5−40 гривен. Эксперт учитывает сразу 3 главных фактора, которые будут влиять на цену доллара;
  • Даниил Гетманцев отмечает, что в 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины;
  • ранее замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой;
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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