Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года — Finance.ua

Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года Сегодня 12:03 — Валюта

Аналитики Dragon Capital спрогнозировали курс доллара до конца года, unsplash.com

Инвестиционная компания Dragon Capital ожидает, что гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. США до конца года.

Об этом свидетельствует обновленный прогноз основных макропоказателей Dragon Capital

«Мы пересмотрели прогноз по ожидаемым ранее 39 грн/долл. США в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если в первые месяцы после перехода к управляемой гибкости в октябре 2023 года НБУ позволял почти незаметные колебания курса гривны, то в начале 2024 года он изменил тактику, позволяя гривне заметно ослабевать в периоды ситуативного увеличения дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке, но сдерживая укрепление курса в периоды уменьшения дефицита.

Учитывая замедление инфляции и стабильные инфляционные ожидания, умеренная девальвация не несет рисков для макрофинансовой стабильности, однако поддерживает конкурентоспособность экспорта, помогает бюджету путем уменьшения потребностей в финансировании и позволяет уменьшить потери резервов от первичных эффектов валютной либерализации.

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«Мы ожидаем, что НБУ будет взвешено подходить к определению дальнейшей динамики курса гривны, ведь в условиях войны настроения населения остаются уязвимыми, а определить равновесный уровень курса стандартными методами вряд ли возможно, учитывая специфику структуры платежного баланса, обусловленную войной», — пояснили в Dragon Capital.

Поэтому компания не исключает, что НБУ будет менять подходы к управлению курсом в соответствии с собственной оценкой баланса рисков для финансовой стабильности. При этом рекордный уровень международных резервов позволит НБУ и дальше удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем и избежать неконтролируемой девальвации при условии, что внутренняя экономическая политика будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности, а международные партнеры продолжат оказывать финансовую поддержку в минимально необходимых объемах.

Справка Finance.ua:

Эксперт Даниил Монин прогнозирует, что в июне курс американской валюты может колебаться в пределах 39,5−40 гривен. Эксперт учитывает сразу 3 главных фактора, которые будут влиять на цену доллара;

Даниил Гетманцев отмечает, что в 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины;



ранее замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой;



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