Пересечет ли доллар отметку в 41 гривну: прогноз на неделю — Finance.ua

Пересечет ли доллар отметку в 41 гривну: прогноз на неделю
В течение этой недели наличный курс американской валюты подорожает выше 40,50 гривен. Эксперт отметил, что причина — в увеличении спроса на нее из-за роста НДС и военного сбора.
Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По его словам, продолжаются негативные последствия задержки военной помощи Украине со стороны США. Поэтому рынок начал сразу реагировать и гривна стала обесцениваться.
«Финансовая логика проста: вместо выплаты денежного довольствия военным, власти Украины были вынуждены покупать оружие и патроны для сдерживания российского нашествия. В госбюджете образовалась „дыра“ в 200 млрд грн, для „латания“ которой нужны дополнительные средства, потому что западную помощь использовать для этого мы не можем», — объяснил он.
Поэтому, на валютном рынке фиксируется увеличение спроса на доллар и, как говорит Пендзин, стоит ожидать обесценивания гривны. Наличный доллар в течение 27 мая — 2 июня подорожает свыше 40,50 гривен в продаже.
Кроме того, резюмирует эксперт, тот факт, что Национальный банк установил официальный обменный курс более чем на 40 гривен за доллар, ускоряет тенденцию падения гривны.
В понедельник, 27 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,90 грн (покупка) и 40,40 (продажа). Наличный курс — 40,40 (покупка) и 40,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,11 грн.
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