Что происходит с курсом доллара в Украине — мнение финансистов — Finance.ua
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Что происходит с курсом доллара в Украине — мнение финансистов

Валюта
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Что происходит с курсом доллара в Украине — мнение финансистов
Что происходит с курсом доллара в Украине — мнение финансистов
Ослабление официального курса гривны, наблюдаемое начиная с 20 мая, вызвано, скорее всего, не увеличением спроса на иностранную валюту, а другими факторами.
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К примеру, возможным «политическим» решением НБУ относительно необходимости дальнейшей контролируемой девальвации гривны.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на прошлой неделе (с 20 по 24 мая) чистый клиентский спрос на валюту на межбанковском рынке снизился по отношению к предыдущей неделе. Так, согласно доступным данным за понедельник-четверг, 20−23 мая, средний чистый клиентский спрос на межбанке составил тогда 21,2 млн долларов. В то время как неделей ранее спрос достигал 24 млн долларов.
Соответственно, приходит к выводу аналитик, скачок девальвации сформировали не клиентские операции, а какие-то другие — например, военные. Возможно, Нацбанк профинансировал их своими интервенциями.
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Об отсутствии дисбалансов на валютном рынке, которые давили бы на курс гривны, говорит и Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард».
Финансовые эксперты сходятся во мнении, что имеем дело с контролируемой НБУ девальвацией национальной валюты — ровно в тех пределах, которые определяет центробанк.
Но, конечно, НБУ принимает подобные решения не с потолка, а исходя из широкого макроэкономического контекста.
В частности, напоминает Андрей Шевчишин, девальвационному скачку предшествовали заявления министра финансов Сергея Марченко по поводу дефицита средств государственного бюджета для финансирования оборонных нужд на сумму около 5 млрд долларов, а также упоминания об отсутствии договоренностей с международными партнерами по финансированию на 2025 год в условиях продолжения боевых действий.
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Не исключает того, что на позицию НБУ по курсу гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров, встреч с которыми в последнюю неделю хватало у отечественных чиновников. Здесь можно упомянуть и старт работы миссии МВФ по очередному пересмотру программы финансирования EFF, и встреча министров финансов стран G7, где присутствовал и украинский министр.
Не стоит забывать о длительном ухудшении торгового баланса страны из-за массы причин в условиях войны, в частности из-за падения экспорта агропродукции и увеличения импорта электроэнергии. Все это, безусловно, давит на курс гривны. И НБУ просто вынужден постепенно девальвировать национальную валюту, констатирует руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
По материалам:
РБК-Україна
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