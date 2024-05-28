Официальный курс выше 40: что будет с долларом на этой неделе — Finance.ua

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Официальный курс выше 40: что будет с долларом на этой неделе

Валюта
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Официальный курс выше 40: что будет с долларом на этой неделе
Официальный курс выше 40: что будет с долларом на этой неделе
В течение текущей недели курс безналичной американской валюты может немного снизиться. А вот колебания показателей на наличном рынке будут умеренными.
В период 28 мая-2 июня 2024 г. в Украине курс доллара будет колебаться в диапазоне 40−40,60 гривен.
Как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, начало этой недели отметилось ростом курса и он спровоцировал усиление спроса как наличного, так и безналичного доллара, однако на днях стоит ожидать укрепления гривны.
По ее словам, колебания показателей на межбанке в сегменте безналичного доллара будут умеренными. Это связано с переходной датой в конце месяца, позволяющей участникам наличного рынка надеяться на повышенный спрос со стороны населения на валюту. Потому они могут поддерживать высокий курс.
Во вторник, 28 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,10 грн (покупка) и 40,62 (продажа). Наличный курс — 40,60 (покупка) и 40,72 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 40,30 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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