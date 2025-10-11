В Налоговой будут реагировать на искусственные скачки цен на зарядные станции
После масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру и массовых отключений света украинцы начали активно скупать генераторы, зарядные станции и павербанки. На фоне ажиотажного спроса цены на технику для резервного питания выросли в отдельных случаях до 30% за последнюю неделю.
Об этом сообщает и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«В то время как люди сидели без электричества и воды по 12−18 часов, а энергетики делают все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания — в некоторых случаях в течение последней недели вплоть до 30%», — написала Карнаух.
По словам Карнаух, преимущественно цены подняли оптовики, реагировавшие на рост спроса со стороны розничной торговли.
«Желание заработать — логично, но не пользоваться ситуацией и искусственно поднимать цены. Например, одна из сетей в течение двух часов повысила цену на одну и ту же зарядную станцию больше, чем на 2 тысячи гривен», — отметила глава ГНС.
Она добавила, что это происходит из-за понимания, что в критической ситуации люди вынуждены будут переплачивать.
Налоговая фиксирует «серые» продажи
Налоговая служба уже фиксирует случаи серых продаж и будет реагировать должным образом.
В рамках контроля над кассовой дисциплиной ГНС будет обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей.
«Очень рассчитываю, что искусственный скачок цен — временный. Потому, прежде всего, должны руководствоваться взаимоуважением и поддержкой друг друга. И честно работать по единым правилам для всех» — подытожила и. о. председателя ГНС.
Напомним, вчера, 10 октября, россия совершила массированную атаку на Украину, использовав ударные беспилотники и ракеты разных типов.
В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты было обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
