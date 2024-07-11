В начале войны наблюдалось значительное давление на депозиты. Пышный рассказал, может ли ситуация повториться — Finance.ua

В начале войны наблюдалось значительное давление на депозиты. Пышный рассказал, может ли ситуация повториться Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

В начале войны наблюдалось значительное давление на депозиты. Пышный рассказал, может ли ситуация повториться

Гривна сейчас рассматривается как надежный актив, и Национальный банк Украины поддерживает привлекательность гривневых активов.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью британскому изданию Central Banking.

«Вопрос валютного курса и минимизации давления на гривну является приоритетом для нас, поэтому мы должны сделать так, чтобы гривну считали безопасной, и пока нам это удавалось», — заявил Пышный.

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По его словам, гривну сейчас рассматривают как надежный актив.

«Переход от фиксированного обменного курса к режиму управляемой гибкости в октябре 2023 г. стал определенным вызовом для выполнения этой задачи. Но решение НБУ было принято с позиции силы, поскольку наши резервы были достаточными. Пока управление ожиданиями обеспечивается должным образом, мы считаем, что валютный рынок будет развиваться по контролируемому сценарию», — добавил глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что глубина валютного рынка без участия НБУ увеличилась более чем в три раза.

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«Фактически мы избавились от множественности обменных курсов, что было для нас вызовом. В октябре 2022 года в Украине действовало четыре обменных курса: официальный курс, курс по карточным операциям, курс межбанковского рынка и наличный курс обмена валют. Разница между официальным курсом НБУ и наличным курсом иногда достигала 20%. До того как мы перешли в режим управляемой гибкости, мы уделяли много внимания минимизации этих спредов», — отметил Пышный.

Сейчас разница между официальным и наличным курсами не превышает 1−1,5%.

«Для нас важно, чтобы обменный курс колебался в обе стороны, чтобы спрос и предложение определяли ситуацию на валютном рынке. Присутствие НБУ на рынке только фактор повышения доверия», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, на 1 июня физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен вкладов в банках. Больше всего средств украинцы держат в ПриватБанке — 405,7 млрд гривен и Ощадбанке — 192,7 млрд гривен;

государственный ПриватБанк прогнозирует падение ставок по кредитам и депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ;



гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам. Возрастает как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн.



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