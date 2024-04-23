В Нацбанке рассказали о ключевых предпосылках для оживления рыночного кредитования — Finance.ua

В Нацбанке рассказали о ключевых предпосылках для оживления рыночного кредитования Сегодня 16:16 — Кредит&Депозит

В Нацбанке рассказали о ключевых предпосылках для оживления рыночного кредитования

Банки не прекращали кредитование экономики даже в первые дни полномасштабной войны, а более половины кредитов новым бизнес-клиентам в 2023 году предоставили без государственной поддержки.

Об этом рассказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в ходе Mind Entrepreneur Summit 2024, передает пресс-служба Национального банка.

«Сохранение макрофинансовой стабильности, прогнозируемой низкой инфляции и контролируемости валютного рынка — это критически важные условия, ведь их выполнение способствовало оживлению кредитного спроса и снижению рисков кредитования и позволило банкам улучшить условия кредитования (кредитные ставки для бизнеса снизились до около 16,5% в среднем с более 20% в прошлом году)», — сказано в сообщении.

Портфель гривневых кредитов

По данным НБУ, портфель чистых гривневых бизнес-займов растет последние 10 месяцев (с июня 2023 года — на 33 млрд грн, или более чем на 11%).

В первые месяцы полномасштабной войны государственная поддержка сыграла ключевую роль в поддержке кредитования, отметила Первин Дадашова, но чем дальше, тем меньше экономика нуждается в «искусственном дыхании».

«В дальнейшем государственная поддержка должна фокусироваться только на самых уязвимых отраслях и предприятиях. В то же время большинство предприятий, которые адаптировались к работе в условиях войны и у которых удовлетворительное финансовое состояние, уже сейчас могут получать финансирование на приемлемых условиях без субсидий», — отметила Дадашова.

По ее мнению, чтобы кредитование набирало обороты, должно быть встречное движение банков и заемщиков. Бизнес должен прилагать усилия, чтобы становиться желаемым для банков клиентом.

На что следует обращать внимание потенциальным и действующим клиентам банков и какие требования соблюдать:

обеспечение полноты и прозрачности финансовой отчетности, прозрачной структуры собственности, операционного структурирования бизнеса, а для крупных компаний — проведение регулярного аудита. Банк должен понимать, с кем имеет дело, как заемщик будет обслуживать кредит и в состоянии ли его вернуть;

следует интересоваться и пользоваться инструментами кредитных гарантий от государства и международных финансовых организаций. В дальнейшем круг таких инструментов будет расширяться, ведь это действенный способ удешевления займов и расширения доступа к ним. В то же время следует понимать, что часть кредитных рисков банки в любом случае предложат покрыть залогом;

внедрение ESG-стандартов, которые постепенно станут обязательным требованием для заемщиков по программам частичного гарантирования или компенсации ставок по кредитам. Этот тренд — неотъемлемый элемент процесса евроинтеграции, в частности, в рамках программы Ukraine Facility, поэтому уже сейчас следует постепенно начинать необходимые трансформации.

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Напомним, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял , что достаточно высокая учетная ставка НБУ не стимулирует рынок кредитования в Украине в целом и бизнеса в частности, сейчас кредитование бизнеса происходит только в рамках программы доступного кредитования «5−7-9».

В Национальном банке констатируют , что за последние восемь месяцев продолжается тенденция роста кредитного портфеля бизнеса, а кредитные аппетиты банков увеличиваются.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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