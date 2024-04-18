Банки перепишут проценты по кредитам и депозитам: каких ставок ждать до конца года — Finance.ua

Банки перепишут проценты по кредитам и депозитам: каких ставок ждать до конца года Сегодня 12:01 — Кредит&Депозит

Банки перепишут проценты по кредитам и депозитам: каких ставок ждать до конца года

В Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.

Такой прогноз озвучил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Oboz.ua.

Банкир считает, что 25 апреля на очередном заседании монетарного комитета НБУ может снизить учетную ставку в среднем на 0,5−1 процентных пункта (п.п.) — до 13,5−14%, а ставка по трехмесячным депсертификатам может сократиться до 16 5−17%.

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«Снижение учетной ставки позволяет банкам активнее развивать кредитные программы, существенно ослабляя процентное давление на заемщика. Уже сейчас можно говорить об определенном ориентире до конца года: во втором полугодии при условии сокращения учетной ставки до 12−14% ставки по некоторым кредитам, особенно это касается партнерских кредитных программ, которые могут упасть в среднем на 2−3%», — прогнозирует Мамедов.

Кредиты

По оценкам банкира, процентные ставки изменятся по всем основным видам кредитов. Они будут зависеть от первого взноса и до конца года, по расчетам Мамедова, составят:

от 5 до 12% годовых для автокредитов;

от 4% до 16% для ипотечных кредитов по общим программам с девелоперами жилья;

от 15 до 17% для целевых кредитов малого и среднего бизнеса.

Депозиты

Мамедов считает, что в случае положительной экономической динамики до конца года «нацбанковская» ставка по трехмесячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, может сократиться с 17,5 до 13−14%. И это отразится на доходности гривневых вкладов.

Банкир не исключает, что до конца 2024 года ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения могут несколько снизиться. Максимальные ставки будут на уровне 12−13% годовых, считает Мамедов.

Впрочем, в условиях низкой инфляции, которая в годовом исчислении не превышает 3,2%, чистая прибыль по гривневым вкладам будет на уровне 5%. Это почти втрое больше доходности вкладов в иностранной валюте.

Эксперт ожидает, что популярность гривневых депозитов будет оставаться на самом высоком уровне. По расчетам банкира, количество новых вкладов в 2024 году по сравнению с 2023-м возрастет по меньшей мере на 10%.

«Пока достаточно оснований для того, чтобы ситуация в банковском секторе, несмотря на новые вызовы, оставалась приемлемой и перспективной. Особенно это касается дальнейшего развития кредитных и депозитных программ», — подытожил Мамедов.

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Обозреватель По материалам:

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