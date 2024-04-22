Микрокредиты 1% в сутки: как будут выбирать клиентов — Finance.ua

Микрокредиты 1% в сутки: как будут выбирать клиентов Сегодня 20:20 — Кредит&Депозит

Введение лимита ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки, предусмотренное законом 3498-IX, усилит осторожность кредиторов в подходе к заемщикам и может привести к уходу с рынка мелких игроков, считают руководители крупных участников рынка.

«Первый негативный фактор — компании будут вынуждены уменьшить риски потерь. Поэтому сначала, вероятно, затянут свои системы оценки кредитоспособности. Следовательно, пострадают клиенты с плохой кредитной историей», — отметил Билан ((ТМ «MyCredit»).

«Второй — многие мелкие компании останутся за бортом. Они не смогут настроить свои процессы, приспособить свои бизнес-модели к новым условиям. Остаются только крупные игроки», — добавил CEO.

Среди положительных факторов директор MyCredit отметил, что для добросовестных клиентов кредиты будут доступнее в связи со сниженной ставкой.

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«Можно с уверенностью сказать, что потребительские кредиты будут действительно дешевле для населения. Во-вторых, компании будут внимательнее выбирать клиентов. Поэтому те клиенты, которым согласуют кредит в финансовой компании, смогут воспользоваться услугой с более низкими процентными ставками, чем сейчас», — отметил директор CreditPlus Довгаль.

По мнению CEO Moneyveo, закон № 9422 может стимулировать заемщиков брать больше кредитов, в связи с чем потенциально могут возрасти объемы кредитования. Но в то же время Синченко разделяет мнение коллег, что это может привести к ограничению возможностей компаний предоставлять кредиты.

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«Речь идет об определенных категориях населения, которые являются более рисковыми. Следовательно, кто-то останется без возможности получить дополнительные средства», — отметил он.

Билан отметил, что финансовые учреждения уже адаптируют свои модели и продукты к новым ограничениям, отметив важность постепенной имплементации нововведений регулятором, что позволяет рынку «выжить» во время переходного периода.

«Влияние снижения ожидаемой прибыли очень чувствуется. Мы уже видим, что некоторые компании начали сокращать штат сотрудников — и это, к сожалению, не последнее сокращение. Также все начали экономить на маркетинговых активностях и вкладывают деньги только в те каналы, которые принесут результат», — прокомментировал он текущее влияние на рынок закона 3498-IX.

По словам Довгаля, первый этап ограничения ставки, предусмотренный законом — до 2,5% в сутки с 22 января этого года — оказал ограниченное влияние на рынок. «Такое ограничение не оказало весомого влияния на рынок и фактически отрубило экстраординарные практики отдельных компаний, работавших с более высокими ставками», — выразил он свое мнение в комментарии агентству.

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