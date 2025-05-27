В Нацбанке прокомментировали ситуацию с отменой кредитных лимитов для военных — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали ситуацию с отменой кредитных лимитов для военных Сегодня 11:47 — Кредит&Депозит

В Нацбанке прокомментировали ситуацию с отменой кредитных лимитов для военных

В Национальном банке Украины считают, что мораторий на начисление штрафов и процентов по кредитам для военнослужащих, законодательно введенный в 2014 году, может затруднять для них доступ к потребительскому кредитованию, в частности, в виде кредитных лимитов на картах.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В НБУ убеждены, что данная ситуация требует объективной оценки и возможных законодательных изменений.

«Сейчас сложилась ситуация, когда мораторий по начислению штрафных санкций и уплате процентов за невыполнение обязательств в отношении военнослужащих и их жен/мужчин вместо того, чтобы помогать, может стать причиной ограничения доступа военных к потребительским кредитам, в частности в форме кредитного лимита по картам (на залоговые кредиты мораторий не распространяется)», — подчеркивают в регуляторе.

В НБУ напомнили, что введенный в 2014 году мораторий по начислению штрафных санкций и уплаты процентов был направлен на защитников, которые присоединились к рядам ВСУ и на то время у них была задолженность по кредитам.

Начало полномасштабной войны и мобилизация потребовали быстрого решения для поддержки защитников. В НБУ отмечают, что количество военных с 2022 года значительно возросло, поэтому предоставление новых беспроцентных потребительских кредитов может создать вызов банковской системе.

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«Бесплатных денег у банков не бывает. Банки платят проценты по депозитам и должны покрывать операционные расходы. Потенциальные убытки банков создают риски, прежде всего, для вкладчиков и могут негативно повлиять на их доверие к банковской системе», — заявили в НБУ.

В регуляторе отметили, что банки уже активно предлагают военным безвозмездное пользование премиальными банковскими пакетами, дополнительными услугами и готовы двигаться в расширенные предложения для защитников.

В НБУ убеждены, что в условиях рыночной экономики любой мораторий имеет лишь кратковременный эффект, а в более продолжительной перспективе приводит к ограничению предложения товаров и услуг, к которым он относится, со временем сдерживая развитие того или иного направления.

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Регулятор подчеркивает необходимость формирования общей объективной оценки ситуации и выработки возможных законодательных инициатив, направленных на сбалансированное решение указанного вопроса.

Дискуссия по поводу моратория обострилась после недавней резонансной жалобы в Facebook, в которой клиент monobank рассказал, что после информирования им банка о статусе военнослужащего тот уменьшил кредитную ставку до нуля, но одновременно снизил до нуля и кредитный лимит.

В то же время в комментариях к этому посту отмечалось, что это проблема не только monobank, но и многих крупных банков. Соучредитель monobank Олег Гороховский тоже заявил , что по похожей схеме работают все крупные банки.

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Банкиры призывают четко урегулировать механизм льготного кредитования военнослужащих, отмечая, что финансовая система не выдержит массовую выдачу беспроцентных кредитов без определенного источника компенсации, как это установлено законом.

Заметим, согласно п. 15 ст.14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих» банкам и другим учреждениям запрещено начислять проценты, штрафы и пеню по кредитам военнослужащим, призванным во время мобилизации или участвующим в мероприятиях по защите страны во время особого периода.

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